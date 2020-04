1000mercis - Résultats annuels consolidés 2019

Paris, le 1er avril 2020 : 1000mercis (FR0010285965 - ALMIL - Eligible PEA-PME), spécialiste du Data Marketing, annonce ses résultats annuels consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2019.



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 31 décembre 2019 s'établit à 69,2 M€, en progression de 1,6% par rapport au 31 décembre 2018.

Le résultat d'exploitation, en retrait de 3,1 M€, est impacté par :

? un mix produits : les activités de trading et de messaging connaissent une croissance plus soutenue,moins favorable aux marges

? les investissements technologiques sur les outils CRM et CDP du Groupe pour assurer la croissance future du Groupe,

? les recrutements permettant le développement des outils et services en France et à l'international,

Les charges d'exploitation présentent ainsi une progression de +2,4 M€ des charges de personnel et +0,9 M€ de dotations aux amortissements suite à la mise en service de nouvelles fonctionnalités sur nos outils.

Les investissements de la période, financés en propre, s'élèvent à 3,6 M€.

Le rachat d'actions propres et la distribution de dividendes ont représenté 2,1 M€ sur l'année 2019.

La trésorerie disponible du Groupe est de 13,8 M€. Au 31 décembre 2019, les capitaux propres du Groupe s'établissent à 48,1 M€.