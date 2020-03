1000mercis - Chiffre d'affaires annuel consolidé 2019

Paris, le 4 mars 2020 : 1000mercis (FR0010285965 - ALMIL - Eligible PEA-PME), spécialiste du Data

Marketing, annonce son chiffre d'affaires annuel consolidé.



Le chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe au 31 décembre 2019 s'établit à 69,2 M€, en croissance de 1,6% par rapport au 31 décembre 2018. La croissance du Groupe se poursuit à un rythme plus ralenti.

Après un exercice 2018 en forte croissance, le Groupe fait face depuis le second semestre 2019 à un environnement économique plus incertain.



Le chiffre d'affaires par ligne de métier se répartit comme suit :

- Marketing interactif, 34% du chiffre d'affaires, marqué par la poursuite de nos investissements sur

nos outils et la qualité de notre accompagnement stratégique sur le CRM;

- Publicité interactive, 35% du chiffre d'affaires, porté, sur le premier semestre, par une croissance

dynamique du trading programmatique et la montée en puissance de notre offre Brand Retailer;

- Marketing Mobile, 31% du chiffre d'affaires, stable dans un environnement concurrentiel intense

dans lequel nous maintenons notre position.



Réalisant 27% de son chiffre d'affaires à l'international, le Groupe consolide sa position notamment aux

Etats-Unis et aux Emirats Arabes Unis. Notre capacité d'accompagnement stratégique est de plus en

plus reconnue par les acteurs locaux.