10 sociétés internationales en Bourse avec le plus d'argent en banque

Découvrez notre TOP 10 des sociétés internationales en Bourse qui ont le plus de cash et de trésorerie en banque.

Qu'est-ce que la trésorerie d'une entreprise ?

Le poste lié au cash est également indiqué dans les comptes des sociétés par le terme « trésorerie et équivalents de trésorerie » pour les sociétés françaises ou « cash and equivalents » pour les groupes internationaux.

Indiqué à l'actif circulant du bilan consolidé, il est constitué de l'ensemble des soldes créditeurs des comptes bancaires possédés par une société ainsi que ses liquidités sous forme de placements financiers liquides.

Le fait qu'une société dispose d'une grande quantité de trésorerie est souvent signe d'une bonne santé financière. Néanmoins, une solide trésorerie ne fait pas tout. D'autres paramètres sont à considérer tels que le niveau d'endettement, la capacité à générer des profits, ainsi que de nombreux autres critères.

Comment Café de la Bourse a réalisé ce classement des sociétés avec le plus de cash ?

Pour ce classement, nous avons exclu les banques et les sociétés du monde de la finance dont la détention de trésorerie fait partie intégrante de leur modèle d'activité courante.

Ainsi, uniquement les sociétés dont la nature est commerciale et/ou industrielle ont été retenues au sein de ce Top 10 du Café de la Bourse.

Infographie : classement des entreprises internationales qui ont le plus de trésorerie

TOP 10 des sociétés en Bourse qui ont le plus de cash en banque



1. Toyota : 6 802 milliards de yens (63,19 milliards de $)1, le constructeur automobile japonais roule sur une montagne de cash

Avec 6 802 milliards de yens de trésorerie et équivalents en trésorerie à l'actif de son bilan semestriel clos le 30 juin 2020, le constructeur automobile Toyota possède la plus forte position cash au monde (hors secteur financier).

La marque japonaise est réputée pour concevoir les véhicules les plus fiables du monde et occupe également la 1ère place en termes de nombre de véhicules vendus en 2019 (10,7 millions d'unités).

2. Softbank : 6 181 milliards de yens (57,42 milliards de $)1, presque 60 milliards de $ de trésorerie pour ce conglomérat japonais des télécoms

La remarquable position cash de Softbank s'élève à 57,42 milliards de $ au 30 juin 2020.

La holding spécialisée dans les services de télécommunications possède des participations conséquentes dans Uber, WeWork, Sprint, Brightstar, arm et Yahoo Japan par exemple.

3. Saudi Aramco : 55,09 milliards de $ pour la plus grande compagnie pétrolière mondiale

« Récemment » introduite en Bourse, Saudi Aramco a ouvert au public le 11 décembre 2019 1,5 % de son capital.

Forte de 55,09 milliards de $ de trésorerie au 30 juin 2020, la production journalière actuelle de Saudi Aramco s'élève à 12,3 millions de barils de pétrole par jour.

Les « pétrodollars » ont encore de beaux jours devant eux !

4. Alibaba Group : 43,77 milliards de $ pour le colosse chinois du e-commerce

Avec presque 44 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 2019, Alibaba est la seconde plus grande société de e-commerce au monde derrière Amazon.

La plateforme chinoise de e-commerce capitalise 838 milliards de $ en Bourse en date du 20 octobre 2020 (1 595 milliards de $ pour Amazon).

5. Volkswagen : 43,40 milliards d'€ (48,81 milliards de $)2 pour le N°2 mondial de l'automobile

Le groupe Volkswagen s'octroie la 2ème position de plus grand constructeur automobile mondial (juste derrière Toyota avec 30 000 unités de moins vendues en 2019). Ce groupe allemand qui détient également d'importantes participations au sein d'autres marques telles que Porsche, Audi, Seat, Lamborghini, Bugatti, etc. affiche pas moins de 48,81 milliards de $ de position cash au 30 juin 2020.

6. General Electric : les 41,43 milliards de $ en cash ne sont pas électriques mais bien physiques !

Le groupe General Electric est la 6ème société mondiale ayant le plus de cash (dans la catégorie des sociétés commerciales et industrielles) grâce a ses 41,43 milliards de trésorerie au 30 juin 2020. Ce conglomérat américain aux différentes activités telles que les turbines, les centrales, les générateurs électriques, etc. dispose également de participations dans le monde pétrolier et gazier.

7. Amazon : 37,47 milliards de $ pour le leader mondial du ecommerce

Amazon est le leader mondial du e-commerce, sa croissance est remarquable lors de ces dernières années.

Avec 37,47 milliards de dollars de position cash au 30 juin 2020, la plateforme de e-commerce challenge sans cesse le secteur du « retail » physique (vente d'articles en magasins physiques).

8. China Mobile : 261,21 milliards de CNY (36,89 milliards de $)3

China Mobile figure parmi les leaders du mobile en Chine, avec presque 37 milliards de $ de position cash au 30 juin 2020. L'opérateur se place comme 8ème société mondiale la plus riche en matière de trésorerie dans le segment hors finance.

9. BP : 34,22 milliards de $ pour la major pétrolière cotée au London Stock Exchange

BP a commercialisé 8,7 millions de barils de pétrole par jour en 2019. Le groupe se place parmi les plus grandes majors pétrolières au monde. Avec 34,22 milliards de $ de trésorerie au 30 juin 2020, BP arrive en 9ème place de notre classement.

10. Apple : 33,38 milliards de $ pour le géant mondial des produits numériques

Selon son dernier rapport financier clôturé au 27 juin 2020, Apple possède 33,38 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de cash. Un tel niveau de trésorerie cumulée confirme l'engouement mondial des consommateurs pour les iPhone, iPad, iMac et autres produits et services de marque Apple.

Investir dans les actions en Bourse : trésorerie, endettement et capitalisation boursière sont à prendre en compte



Toyota détient la première place mondiale des sociétés ayant le plus de cash au 30 juin 2020 dans la catégorie des compagnies industrielles et commerciales. Toyota est également le premier constructeur automobile mondial en termes de véhicules vendus en 2019.

L'investisseur souhaitant sélectionner le facteur de la position de trésorerie comme principal critère ne doit pas pour autant considérer uniquement le volume de cash, il doit surtout le comparer à la capitalisation boursière.

Prenons par exemple le cas d'Amazon : la société dispose de 33,38 milliards de $ de trésorerie face à une capitalisation boursière de 1 595 milliards de $ au 20 octobre 2020. Sa quote-part de cash est donc de 2,09 % ; tandis que BP dispose de 34,22 milliards de $ de cash face à une capitalisation boursière actuelle de 54 milliards de $ au 20 octobre 2020. Sa quote-part de cash est donc de 63,37 %.

Notons également que, dans tous les cas, le niveau de trésorerie doit être aussi rapporté à l'endettement financier de la société et qu'investir dans un groupe ayant une forte trésorerie reste délicat si celle-ci ne génère pas de bénéfices.

Néanmoins, si ces critères sont correctement considérés, un ratio élevé de cash / capitalisation boursière peut offrir une marge de sécurité intéressante pour l'investisseur car cet actif financier est valorisé à sa juste valeur dans les comptes des sociétés.

1 au 30/06/2020 1 YEN = 0,00929 USD

2 au 30/06/2020 1 EUR = 1,12470 USD

3 au 30/06/2020 1 CNY = 0,14121 USD

