Ventes annuelles record pour Richemont malgré un léger repli au dernier trimestre

Le groupe suisse Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a dévoilé des ventes annuelles record malgré un léger ralentissement au dernier trimestre, mais moindre que craint dans un contexte plus difficile pour le secteur du luxe.

Dans un communiqué séparé, Richemont a par ailleurs annoncé que la direction sera confiée à partir du 1er juin à Nicolas Bos, l'actuel directeur de Van Cleef & Arpels. Jerôme Lambert, qui occupe actuellement cette fonction, restera membre du comité de direction en tant que directeur opérationnel.

Pour l'ensemble de l'exercice (clos au 31 mars), le groupe qui publie ses résultats sur une base décalée a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros, en hausse de 3% sur un an sous l'impulsion de ses activités dans la joaillerie. Ce chiffre est conforme aux prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 2,6 milliards d'euros.

Le bénéfice net a été multiplié par 7,8 fois, à 2,3 milliards d'euros après une forte chute durant l'exercice précédent en raison des frais liés à une transaction avec la plateforme de ventes en ligne Farfetch qui a finalement capoté.

Au quatrième trimestre seul, les ventes ont toutefois reculé de 1%, à 4,8 milliards d'euros, le groupe n'ayant pas échappé au ralentissement de la demande en Asie.

Hors effets de changes, elles ont progressé de 2%, dépassant les attentes, notent les analystes de RBC Capital Markets dans un commentaire boursier, grâce à un repli moins marqué que redouté des ventes en horlogerie et autres activités comme la mode et accessoires.

"Richemont s'est frayé un chemin à travers la modération de la demande et une base de comparaison difficile", a renchéri Luca Solca, analyste chez Bernstein. Il note lui aussi que les chiffres des trois derniers mois de l'exercice s'avèrent finalement meilleurs qu'attendu. Les trois derniers mois de l'exercice couvrent la période de janvier à fin mars.

A 8H50 GMT, le titre avançait de 4,69% à 143,90 francs suisses, alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, s'appréciait de 0,56%.

- Porté par la joaillerie -

Si une poignée d'entreprises dans le secteur du luxe comme Hermès et Prada ont continué à enregistrer de solides taux de croissance entre janvier et mars, beaucoup ont vu leur chiffre d'affaires se rétracter alors que la consommation en Chine peine à redémarrer depuis les années Covid.

Richemont a toutefois été porté par la joaillerie, un segment moins volatil que la mode et accessoires dans le secteur du luxe.

Les ventes dans la joaillerie se sont accrues de 6% sur l'ensemble de l'exercice, atteignant 14,2 milliards d'euros. Déjà propriétaire de Cartier, Van Cleef & Arpels et Buccellati, le groupe compte encore se renforcer sur ce segment avec le rachat de la maison italienne Vhernier annoncé début mai.

Cette hausse a permis de compenser un repli de 3% des ventes dans l'horlogerie, à 3,7 milliards d'euros, précise le groupe propriétaire entre autres des marques Piaget et IWC. Ses autres activités, qui englobent les stylos Montblanc et la maison de mode Chloé, ont également fléchi de 2% à 2,6 milliards d'euros.

Le secteur du luxe traverse "une période difficile" en raison de l'inflation persistante, de taux d'intérêt élevés et de la reprise plus lente qu'espéré en Chine, souligne Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans une note de marché.

Toutefois, "les marques avec un fort pouvoir sur les prix et des produits haut de gamme vont globalement continuer à bien performer, comme le démontre la performance relativement solide de Richemont par rapport à ses concurrents directs au dernier trimestre", ajoute-t-il.