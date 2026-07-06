Trump annonce que Sikorsky financera l'héliport de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump a déclaré lundi que Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin LMT.N , qui construit les hélicoptères Marine One, financera une nouvelle aire d'atterrissage à la Maison Blanche destinée aux appareils de nouvelle génération.

M. Trump a précisé que Sikorsky dépenserait entre 5 et 6 millions de dollars pour la construction d’une aire d’atterrissage en granit sur la pelouse sud de la Maison Blanche, expliquant que les hélicoptères plus puissants avaient endommagé la pelouse lors de leurs atterrissages.

"Ils ne nous avaient pas dit à quel point ces hélicoptères étaient puissants et ils se sentaient un peu coupables", a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale.

"Marine One", l'indicatif d'appel des appareils du Corps des Marines transportant le président, désigne généralement la flotte d'hélicoptères présidentiels.

Le président a déclaré qu’après avoir appris que Sikorsky prendrait en charge les frais, il avait demandé que l’héliport soit orné d’un blason de la Maison Blanche gravé.

Dans un communiqué, Lockheed a déclaré pouvoir confirmer la fourchette de contribution mentionnée par Trump. L’entreprise n’a pas précisé le montant exact.

"Cette contribution spécifique a été versée au Trust for the National Mall, l’organisation à but non lucratif du Service des parcs nationaux", a déclaré un porte-parole de Lockheed Martin dans un communiqué.

"Notre collaboration avec le gouvernement fédéral est régie par des normes rigoureuses en matière d’éthique et de conformité, et menée dans le plein respect de toutes les lois et réglementations applicables."

En 2024, une flotte de nouveaux hélicoptères Marine One a été mise en service, destinée à améliorer les performances et la charge utile, selon la Marine américaine.

"Quand on atterrit sur l’herbe, ce n’est pas que l’herbe se décolore, c’est qu’elle est arrachée", a déclaré Donald Trump.