Lyten achève l'acquisition des actifs suédois du fabricant de batteries Northvolt en faillite
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 08:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Lyten, basée dans la Silicon Valley, a achevé son acquisition, prévue de longue date, des actifs suédois du fabricant de batteries en faillite Northvolt, dont la valeur comptable s'élevait à quelque 5 milliards de dollars, a indiqué le groupe américain dans un communiqué vendredi.

Lyten, qui développe des batteries au lithium-soufre , a annoncé l'année dernière qu'elle achèterait les actifs de Northvolt en faillite , offrant ainsi une bouée de sauvetage à la future production européenne de batteries.

"Grâce à cette acquisition, Lyten exploite désormais l'un des plus grands campus de fabrication de batteries en Europe et le plus grand centre de recherche et de développement de batteries en Europe", a déclaré Dan Cook, directeur général de Lyten, dans le communiqué.

Lyten a pour objectif de redémarrer ses activités et de produire des cellules commerciales au cours du second semestre 2026, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il prévoit d'embaucher plus de 600 employés dans les 12 mois à venir.

L'accord ravive certains espoirs d'indépendance des batteries européennes après que Northvolt - le rival potentiel du continent face aux grands fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques - a déposé le bilan l'année dernière, ce qui en a fait l'une des plus grandes faillites d'entreprise de Suède et a déclenché une course effrénée pour trouver un acquéreur.

