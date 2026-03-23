Le pilote et le copilote sont tués après que l'avion de ligne a percuté un camion de pompiers à l'aéroport LaGuardia de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* NBC rapporte que les deux pilotes ont été tués

* L'aéroport LaGuardia sera fermé jusqu'à 14 heures (heure de l'Est) lundi, selon la FAA

* Des photos prises après l'accident montrent les dommages subis par le nez de l'avion

(Mise à jour avec les décès du pilote et du copilote, estimation du nombre de blessés dans les paragraphes 1-3) par Gursimran Mehar et Bing Guan

Le pilote et le copilote d'un avion régional Express d'Air Canada AC.TO ont été tués après que l'appareil soit entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York, dimanche en fin de journée, un incident qui a entraîné la fermeture de l'aéroport, ont annoncé les autorités et les médias américains.

NBC News, qui a rapporté les décès, a indiqué que des dizaines d'autres personnes avaient été blessées dans l'incident.

La chaîne d'information a indiqué que le camion de pompiers était conduit par des policiers, citant des sources. Elle avait précédemment indiqué qu'un sergent et un officier avaient eu des fractures et se trouvaient dans un état stable à l'hôpital.

L'avion CRJ-900 d'Air Canada Express, exploité par son partenaire Jazz Aviation, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage en provenance de Montréal, selon une liste préliminaire de passagers qui reste à confirmer. Jazz est la propriété de Chorus Aviation CHR.TO .

L'avion a heurté le véhicule d'incendie à une vitesse d'environ 24 miles par heure (39 kph), a indiqué le site web de suivi des vols Flightradar24, dont les dernières données ont été enregistrées à 23h37 ET (0337 GMT).

Les photos prises par Reuters après l'accident montrent des dommages visibles sur le nez de l'avion, qui était incliné vers le haut.

Les autorités et les services d'urgence n'ont pas fait de commentaires immédiats sur les morts et les blessés.

L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a indiqué que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures (heure de l'Est) lundi (1800 GMT). Selon Flightradar24, 18 vols ont été détournés vers d'autres aéroports, principalement dans la région de New York, ou renvoyés à leur point d'origine.

Air Canada a renvoyé Reuters à la déclaration de Jazz et a déclaré être au courant de l'incident. Le National Transportation Safety Board et la FAA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'autorité portuaire de New York et du New Jersey a déclaré que le véhicule de pompiers intervenait sur un incident distinct lorsqu'il a été heurté par l'avion sur la piste 4 de l'aéroport.

Le système de notification d'urgence de la ville de New York a indiqué qu'il fallait s'attendre à des annulations, à des fermetures de routes, à des retards de circulation et à la présence de personnel d'urgence à proximité de l'aéroport.

Selon l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, LaGuardia a accueilli plus de 30 millions de passagers par an en 2025, et un grand nombre de compagnies aériennes américaines y opèrent.