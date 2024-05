Le groupe italien Webuild propose de reconstruire rapidement le pont de Baltimore

Le pont détruit de Baltimore, aux États-Unis, le 2 mai 2024. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Le premier groupe de BTP italien Webuild (ex-Salini Impregilo) a proposé vendredi ses services pour reconstruire dans les plus brefs délais le pont qui s'est effondré fin mars à Baltimore sur la côte est des Etats-Unis, comme il avait rebâti le viaduc de Gênes.

Webuild et sa filiale américaine Lane ont présenté un projet prévoyant la conception "d'un pont à haubans, sûr et innovant, pour redéfinir l'entrée du port historique de Baltimore, plaque tournante de la logistique américaine", indique le groupe dans un communiqué.

La proposition, élaborée "à titre gratuit" en signe de "solidarité et d'amitié avec les Etats-Unis", a été rédigée en collaboration avec l'architecte Carlo Ratti, professeur à l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT), et l'ingénieur des ponts et chaussées français Michel Virlogeux, précise Webuild.

"Webuild et sa filiale américaine Lane sont prêts à se rendre disponibles pour reconstruire rapidement ce pont stratégique pour la mobilité locale", a assuré le PDG de Webuild, Pietro Salini, dans une lettre envoyée aux autorités américaines.

Un porte-conteneurs s'était encastré en pleine nuit dans le pont Francis Scott Key de Baltimore, provoquant son effondrement. La catastrophe avait fait six morts.

La reconstruction du pont situé à 65 kilomètres au nord de Washington devrait prendre jusqu'à trois ans.

Le projet de Webuild prévoit "une sécurité maximale pour la navigation, même pour les plus grands navires", avec une hauteur libre sous ouvrages de 65 mètres, "ce qui est bien supérieur à celle du pont effondré".

Webuild rappelle avoir reconstruit, "à prix coûtant, sans bénéfice pour le groupe", le pont de Gênes dans le nord-ouest de l'Italie, dont l'effondrement en 2018 avait fait 43 morts.

Le groupe italien ajoute avoir "construit le nouveau pont de Gênes en un an environ, malgré les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, en travaillant 24 heures sur 24".