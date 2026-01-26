 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'homme d'affaires Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 08:45

Le logo de la chaîne de magasins Fnac à Paris

Le logo de la chaîne de magasins Fnac à Paris

Fnac Darty a déclaré lundi avoir reçu une offre publique d'achat de la ‍part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Ce dernier est déjà le principal actionnaire du distributeur ‌de produits culturels, avec une participation de 28,5% du capital détenue via le véhicule VESA Equity Investment, ​filiale d'EP Group.

Daniel Kretinsky propose de prendre le contrôle ⁠de Fnac Darty pour un montant de 36 euros par action en numéraire, contre un ⁠cours de clôture ‍de 30,50 euros vendredi.

L'offre porte également sur l’ensemble ⁠des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros par OCEANE.

Dans un communiqué, Fnac Darty a déclaré ​que son conseil d’administration avait unanimement accueilli favorablement la proposition, reçue vendredi après Bourse.

EP Group n’a pas l’intention de ⁠mettre en oeuvre une procédure de retrait ​obligatoire, ni de modifier la politique de dividende ​de la société, ​a précisé Fnac Darty.

Dans un contexte de consommation morose, ​le groupe connaît des difficultés, ⁠notamment en France où il réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Dans un communiqué séparé, Fnac Darty a dit lundi s'attendre à des revenus, à changes contants ‌et périmère comparable, stables pour 2025, à 10,33 milliards d'euros.

Le groupe a également dit avoir lancé un "processus actif" de recherche de partenaire pour l'enseigne Nature & Découvertes dont il n'est pas parvenu à relancer l'activité.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité ‌par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions
OPA

Valeurs associées

FNAC DARTY
35,4500 EUR Euronext Paris +17,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank