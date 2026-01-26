Le logo de la chaîne de magasins Fnac à Paris

Fnac Darty a déclaré lundi avoir reçu une offre publique d'achat de la ‍part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Ce dernier est déjà le principal actionnaire du distributeur ‌de produits culturels, avec une participation de 28,5% du capital détenue via le véhicule VESA Equity Investment, ​filiale d'EP Group.

Daniel Kretinsky propose de prendre le contrôle ⁠de Fnac Darty pour un montant de 36 euros par action en numéraire, contre un ⁠cours de clôture ‍de 30,50 euros vendredi.

L'offre porte également sur l’ensemble ⁠des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros par OCEANE.

Dans un communiqué, Fnac Darty a déclaré ​que son conseil d’administration avait unanimement accueilli favorablement la proposition, reçue vendredi après Bourse.

EP Group n’a pas l’intention de ⁠mettre en oeuvre une procédure de retrait ​obligatoire, ni de modifier la politique de dividende ​de la société, ​a précisé Fnac Darty.

Dans un contexte de consommation morose, ​le groupe connaît des difficultés, ⁠notamment en France où il réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Dans un communiqué séparé, Fnac Darty a dit lundi s'attendre à des revenus, à changes contants ‌et périmère comparable, stables pour 2025, à 10,33 milliards d'euros.

Le groupe a également dit avoir lancé un "processus actif" de recherche de partenaire pour l'enseigne Nature & Découvertes dont il n'est pas parvenu à relancer l'activité.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité ‌par Blandine Hénault)