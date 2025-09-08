 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron
information fournie par AFP 08/09/2025 à 19:10

François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

L'Assemblée nationale a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution.

"Notre pronostic vital est engagé" à cause du surendettement. "Notre État, notre indépendance, nos services publics, notre modèle social" sont en danger, a lancé à la tribune le Premier ministre, dans un dernier discours alarmiste sur les finances publiques.

Sans conjurer le sort promis depuis quinze jours. Au terme d'un débat marqué par un sévère réquisitoire des oppositions, seuls 194 députés (macronistes, MoDem, Horizons et Républicains) ont voté pour la confiance qu'il a a annoncé solliciter il y a quinze jours.

Largement insuffisant face aux 364 voix conjuguées de ses opposants, allant du Rassemblement national à La France insoumise.

Et si le résultat était attendu, il n'en reste pas moins historique : François Bayrou, qui n'était pas obligé de solliciter la confiance des députés, devient le Premier chef de gouvernement de la Ve République à échouer sur un tel vote.

"Cette épreuve de vérité je l'ai voulue (...) Le plus grand risque était de ne pas en prendre", a argué le patron du MoDem, allié historique d'Emmanuel Macron, qu'il a aidé à accéder au pouvoir en 2017. Un chef de l'Etat qui voit les projecteurs se braquer sur l'Elysée, moins d'un an après la censure du gouvernement de Michel Barnier.

- "Qu'il vienne nous chercher" -

Les tractations pour remplacer François Bayrou sont déjà bien entamées, pressées par l'impératif du budget 2026.

Plusieurs dates plaident aussi pour une vacance courte: les mobilisations "Bloquons tout" le 10 septembre, syndicale le 18, ou la décision vendredi de l'agence Fitch qui pourrait dégrader la note de la dette française.

"Ne cherchons pas le budget miracle (...) il n'existe pas", a souligné Paul Christophe, patron des députés Horizons. Le président de Renaissance Gabriel Attal a lui plaidé pour un "accord d'intérêt général" de dix-huit mois jusqu'à la prochaine présidentielle.

Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025, avant le vote de confiance sur le gouvernement Bayrou ( AFP / Bertrand GUAY )

Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025, avant le vote de confiance sur le gouvernement Bayrou ( AFP / Bertrand GUAY )

Le Parti socialiste s'est encore placé au centre du jeu. "Les socialistes sont prêts", a martelé à la tribune le chef de leur groupe, apostrophant Emmanuel Macron : "qu'il vienne nous chercher".

Mais dans l'entourage du Président, peu sont ceux qui l'imaginent nommer le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, quand ce dernier rejette lui-même l'idée d'un gouvernement "commun" avec des macronistes.

Le patron des Républicains Bruno Retailleau a lui prévenu: "hors de question" d'accepter un Premier ministre socialiste. Quant au coordinateur de LFI Manuel Bompard, il ne croit "pas une minute qu'Emmanuel Macron ait l'intention de nommer à Matignon un gouvernement visant à mettre en place une politique de rupture".

- Le Pen pousse à la dissolution -

Plus probable donc: la négociation d'un accord de non-censure par une personnalité de droite ou du centre. "Le plus stable, c'est le socle commun qui dialogue avec les socialistes", estime un proche du président.

Plusieurs noms circulent : les ministres Sébastien Lecornu (Armées), Gérald Darmanin (Justice), Catherine Vautrin (Travail et Santé), Éric Lombard (Économie), le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand, l'ancien chef de la diplomatie et ex-socialiste Jean-Yves Le Drian...

Un casting balayé dans leurs interventions par le Rassemblement national et La France insoumise.

"Un nouveau gouvernement, au vu de l'équation politique, ne passera probablement pas la discussion budgétaire", a affirmé à la tribune Marine Le Pen, martelant que "la dissolution n'est pas pour (Emmanuel Macron) une option, mais une obligation".

Ayant appris lundi que son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés lui ayant valu une inéligibilité se tiendra du 13 janvier au 12 février 2026, la cheffe de file de l'extrême droite s'est dite prête à "sacrifier" son mandat de députée pour porter son parti à Matignon.

Quant à La France insoumise, elle continue de réclamer la démission d'Emmanuel Macron ou sa destitution, ses députés devant déposer une motion en ce sens. "Le Président ne souhaite pas changer de politique ? Alors il nous faudra changer de Président", a clamé lundi Mathilde Panot, patronne des députés LFI.

Budget France
Emmanuel Macron
Budget 2026

Valeurs associées

TF1
8,5850 EUR Euronext Paris +0,47%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 10:11

    Bien sur qu'il doit nommer un 1er ministre de gauche. Comme il se plantera lamentablement, nous en serons débarrassé pour la présidentielle. Puisqu'ils savent mieux que tout le monde, qu'ils nous montrent.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:11 

    L'Assemblée nationale renverse François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.

  • Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:08 

    Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".

  • Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:07 

    Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".

  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu
    Netanyahu exhorte les habitants de la ville de Gaza à partir immédiatement
    information fournie par Reuters 08.09.2025 18:52 

    JERUSALEM (Reuters) -Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a recommandé lundi aux habitants de la ville de Gaza de quitter immédiatement la zone, quelques heures après qu'Israël a annoncé l'intensification des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank