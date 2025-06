Israël bombarde des sites nucléaires en Iran, Khamenei va s'exprimer à la télévision

Une colonne de fumée s'élève d'une raffinerie attaquée par Israël à Téhéran, le 17 juin 2025 ( AFP / ATTA KENARE )

Israël a bombardé mercredi une installation de production de centrifugeuses en Iran, où le guide suprême Ali Khamenei va s'exprimer à la télévision après avoir défié le président américain Donald Trump.

"Nous devons riposter avec force au régime terroriste sioniste. Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers le (pouvoir) sioniste", a lancé sur X l'ayatollah Khamenei, à l'heure où ses forces armées ont dit avoir tiré des missiles balistiques hypersoniques en direction d'Israël.

Depuis le début du conflit entre les deux pays ennemis le 13 juin, déclenché par une attaque sans précédent d'Israël contre l'Iran, 224 personnes ont été tuées en Iran, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, et 24 en Israël, d'après le gouvernement.

Affirmant disposer de renseignements prouvant que Téhéran s'approchait du "point de non-retour" vers la bombe atomique, Israël a frappé des centaines de sites militaires et nucléaires en Iran et tué les plus hauts gradés ainsi que des scientifiques du nucléaire en Iran.

L'Iran, qui dément fabriquer l'arme nucléaire, a proclamé son intention de riposter à la "guerre" lancée par Israël, qu'il a accusé d'avoir cherché à torpiller les négociations sur le nucléaire entre Téhéran et Washington.

Mercredi avant l'aube, "plus de 50 avions" de combat israéliens ont bombardé "une installation de production de centrifugeuses à Téhéran" et "plusieurs sites de fabrication d'armes dont des installations de production de matières premières et de composants utilisés pour assembler des missiles sol-sol", a indiqué l'armée israélienne.

Les centrifugeuses sont des machines utilisées pour enrichir la matière nucléaire à des niveaux proches du seuil militaire.

Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les frappes ont "détruit" deux bâtiments situés à Karaj, près de Téhéran, où "étaient fabriqués des composants de centrifugeuses". Un édifice du Centre de recherche de Téhéran, produisant également des pièces de ces machines, a aussi été touché.

- Un drone israélien abattu -

Pour la première fois depuis le début du conflit, l'armée israélienne a annoncé qu'un de ses drones avait été abattu au dessus du territoire iranien par un tir de missile sol-air.

L'agence de presse de la radio-télévision d'Etat iranienne (IRIB) a annoncé de son côté que la défense antiaérienne avait abattu "un drone de pointe Hermès" dans le ciel d'Ispahan (centre).

Des gens s'abritent pour la nuit dans une station de métro de la ville de Ramat Gan, près de Tel Aviv, le 17 juin 2025 ( AFP / Menahem Kahana )

Après que l'Iran a appelé les habitants à évacuer les grandes villes israéliennes de Haïfa (nord) et de Tel-Aviv (centre), les forces israéliennes ont déclenché brièvement aux premières heures de mercredi une alerte aérienne. Environ 10 missiles balistiques, dont la plupart été interceptés, ont été lancés d'Iran, a déclaré un responsable militaire.

L'armée israélienne a aussi annoncé avoir aussi intercepté plusieurs drones iraniens.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont dit avoir tiré des missiles balistiques hypersoniques de portée intermédiaire sur Israël, d'après la télévision d'Etat.

- "Nous savons où il est" -

Une photo fournie par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montre en train de saluer la foule avant un discours à Téhéran, le 4 juin 2025 ( KHAMENEI.IR / - )

Alors que les spéculations s'intensifient sur une éventuelle participation directe des Etats-Unis, alliés d'Israël, au conflit, Donald Trump a dit mardi que son pays pouvait tuer Ali Khamenei.

Les Etats-Unis "savent exactement où se cache le soi-disant +guide suprême+" mais ne comptent pas "l'éliminer (le tuer!), du moins pour le moment", a-t-il affirmé sur son réseau Truth Social, se prévalant du contrôle total de l'espace aérien iranien.

"Capitulation sans conditions", a-t-il encore écrit dans un message sur Truth Social, avant de réunir son conseil de sécurité.

(De gauche à droite) Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Mark Carney et le président américain Donald Trump au sommet du G7 à Alberta, au Canada, le 16 juin 2025 ( POOL / Suzanne Plunkett )

Selon des responsables américains, M. Trump n'a pas encore pris de décision et garde toutes les options sur la table.

Avant M. Trump, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait affirmé que tuer l'ayatollah Khamenei mettrait "fin au conflit", et appelé les Iraniens à se soulever.

- La GBU-57 -

Les Etats-Unis ont dit renforcer leur "dispositif défensif" au Moyen-Orient, et y envoyer leur porte-avions Nimitz.

Ils ont annoncé mardi la fermeture de leur ambassade située à Jérusalem jusqu'à vendredi, et demandé aux employés du gouvernement américain de se mettre à l'abri.

Les Occidentaux et Israël soupçonnent l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique, ce que Téhéran dément, défendant son droit à un programme nucléaire civil.

Israël, qui maintient l'ambiguïté sur sa propre possession de l'arme atomique, détient 90 ogives nucléaires, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

Les systèmes de défense aérienne israéliens interceptent des missiles iraniens au-dessus de Tel-Aviv, tôt le 18 juin 2025 ( AFP / Menahem Kahana )

Si Donald Trump choisissait d'engager son pays dans le conflit, une puissante bombe anti-bunker américaine, la GBU-57, la seule à même de détruire les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies, pourrait constituer une arme stratégique de choix.

En Iran, les autorités iraniennes ont en outre reporté le concours officiel d'entrée dans les universités. Les médias iraniens ont fait état d'une perturbation généralisée d'internet, sans en préciser l'origine.