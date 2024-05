Ferrovial: les résultats du premier trimestre portés par le trafic autroutier

Le groupe de BTP et de gestion d'infrastructures Ferrovial, principal actionnaire de l'aéroport de Londres Heathrow, a publié lundi des résultats en nette hausse au premier trimestre grâce à la solidité du trafic autoroutier et du trafic aérien.

Ferrovial est le principal actionnaire de l'aéroport de Londres Heathrow (illustration) ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Le géant espagnol, qui a engagé voilà un an une vaste réorganisation de ses activités, avec le transfert de son siège aux Pays-Bas, a dégagé entre janvier et mars 1,88 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit 4% de plus qu'il y a un an.

Le revenu brut d'exploitation (Ebitda) du gestionnaire d'infrastructures, qui détient un vaste portefeuille d'actifs à travers le monde, a quant à lui atteint 254 millions d'euros, soit une hausse de 37% par rapport au premier trimestre 2023.

Ferrovial, qui n'a pas communiqué son bénéfice net, explique cette dynamique par la hausse du trafic sur ses autoroutes, notamment aux États-Unis, mais aussi par le dynamisme de sa branche "construction", dont les revenus ont progressé de 2%.

Il met également en avant l'augmentatin de la fréquentation de ses aéroports, à commencer par Heathrow, où 18,5 millions de passagers ont transité sur les trois premiers mois de l'année, soit 9,5% de plus qu'il y a un an.

Ces résultats interviennent alors que Ferrovial a annoncé fin novembre la vente pour 2,7 milliards d'euros des 25% qu'il possède dans l'aéroport londonien au Fonds public d'investissement saoudien (FIP) ainsi qu'au fonds d'investissement français Ardian.

Cette opération est cependant enrayée, un groupe de petits actionnaires détenant 35% de Heathrow souhaitant bénéficier d'un "droit d'accompagnement", pour se joindre à la transaction et vendre leurs actions aux mêmes conditions que Ferrovial.

Selon des médias espagnols, d'autres acheteurs potentiels ont été approchés ces derniers mois pour permettre de débloquer la situation, dont le fonds souverain d'Abou Dhabi Mudabala. Mais l'issue de ces démarches reste incertaine.

La cession d'Heathrow, qui pourrait être complétée par la vente des parts détenues par Ferrovial dans d'autres aéroports britanniques (Glasgow et Southampton), doit permettre au groupe de récupérer des fonds pour accroître sa présence aux Etats-Unis.

Le géant espagnol, présent depuis une vingtaine d'années dans ce pays, a annoncé jeudi dernier le début de sa cotation à la Bourse de New York, "une étape-clé" selon lui "dans ses plans d'expansion en Amérique du nord".

Cette cotation va permettre "de nouvelles opportunités de développement", souligne le groupe dans son communiqué.