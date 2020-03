Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exor annonce avoir signé un Mémorandum d'accord pour vendre PartnerRe à Covéa pour 9 milliards de dollars Reuters • 03/03/2020 à 22:26









EXOR ANNONCE AVOIR SIGNÉ UN MÉMORANDUM D'ACCORD POUR VENDRE PARTNERRE À COVÉA POUR 9 MILLIARDS DE DOLLARS BANGALORE (Reuters) - Exor, la holding financière de la famille italienne Agnelli, a annoncé mardi avoir signé un mémorandum d'accord (MoU) avec l'assureur français Covéa pour lui céder sa filiale de réassurance PartnerRe pour 9 milliards de dollars en cash (environ 7,3 milliards d'euros). Le MoU inclut aussi un dividende de 50 millions de dollars à payer à Exor avant le bouclage de la transaction, prévu pour la fin de l'année. Exor précise dans un communiqué que Covéa ne pourra signer d'accord définitif qu'après les consultations requises des instances représentatives. La holding de droit néerlandais a fait l'acquisition de PartnerRe en mars 2016 pour un montant total de 6,72 milliards de dollars. "Nous sommes désormais en présence d'une chance exceptionnelle pour PartnerRe de renforcer encore son avantage compétitif tout en créant de nouvelles opportunités pour ses salariés sous la propriété de Covéa", a commenté John Elkann, le P-DG d'Exor. Covéa regroupe les assureurs GMF, MAAF et MMA. (Ismail Shakil; version française Henri-Pierre André)

