Ethereum, Solana - les plateformes de la finance de demain ?

crypto

Si bitcoin est souvent comparé à de l'or numérique, ethereum et Solana sont, quant à eux, des infrastructures. Imaginez-les comme des autoroutes technologiques sur lesquelles circulent des milliers d'applications financières décentralisées (DeFi), des NFT, des jeux, ou encore des solutions d'épargne innovantes. Dès lors, si l'investissement dans le Bitcoin peut s'assimiler à de l'investissement dans une réserve de valeur (bien que très nouvelle), celui dans les jetons des réseaux Ethereum et Solana s'apparente davantage à un pari sur la croissance de start-ups : risqué, donc, mais avec un potentiel indéniable.

Ethereum : le pionnier de la finance décentralisée

Créé en 2015, Ethereum est aujourd'hui la plateforme la plus utilisée pour construire des applications « intelligentes », appelées smart contracts. Ces contrats fonctionnent sans intermédiaire (comme une banque ou un notaire) et exécutent automatiquement des instructions : par exemple, envoyer de l'argent dès qu'une condition est remplie.

Depuis sa transition vers un système plus écologique (preuve d'enjeu) que celui de Bitcoin (preuve de travail), Ethereum consomme 99 % d'énergie en moins qu'avant (1). Il attire également de plus en plus d'institutionnels (comme BlackRock ou JP Morgan), qui s'intéressent à ses capacités pour transformer les marchés financiers classiques. Sa capacité à exécuter des opérations complexes ont en effet convaincu les acteurs de la finance dite traditionnelle d'utiliser ce réseau pour y émettre leurs fonds monétaires ou leurs titres financiers numérisés. Ethereum est ainsi la plateforme de choix pour les actifs du monde réel (traduction littérale des real-world assets, ou “RWA”) : des jetons adossés à des valeurs réelles, mobilières ou immobilières. Plus de 7 milliards de dollars de ce type d'actifs sont ainsi hébergés par ce réseau, au 19 mai 2025 (2).

Mais Ethereum fait face à un défi : son réseau est souvent congestionné et les frais de transaction élevés. Fort de ce constat, d'autres projets proposent des alternatives.

Solana : la promesse de vitesse et de faible coût

Lancé en 2020, Solana vise à rendre les transactions plus rapides et beaucoup moins chères qu'Ethereum. Grâce à une technologie différente (dite preuve d'historique), le réseau peut traiter des milliers de transactions par seconde, ce qui le rend attractif pour les applications grand public comme les jeux, les places de marché de titres ou les paiements instantanés.

Solana a aussi connu un fort regain d'intérêt ces derniers mois, avec une adoption croissante par les développeurs, les investisseurs et de nombreuses entreprises. Bien qu'encore jeune, son écosystème est en pleine expansion. Ainsi, des acteurs de la finance traditionnelle utilisent également ce réseau, tels que la banque Société Générale, le gestionnaire d'actifs BlackRock ou encore le fonds Hamilton Lane. “Construire le meilleur écosystème pour les capitaux” est ainsi le leitmotiv de la fondation Solana,[a] qui soutient le développement du réseau.

Par ailleurs, la souplesse technologique de ce réseau lui a permis de s'établir comme le choix privilégié pour les infrastructures gourmandes en ressources informatiques, comme l'opérateur téléphonique américain Helium et le distributeur de puissance graphique Render, par exemple utilisé par Paramount Games Studio (3). Une preuve de plus de l'immense champ applicatif des cryptoactifs.

Caractéristiques Ethereum & Solana

Deux produits désormais disponibles dans votre portefeuille

Les jetons Ether et SOL des blockchains Ethereum et Solana sont désormais accessibles en France à travers des ETN (Exchange Traded Notes), via votre compte-titres habituels. La particularité des ETN CoinShares Physical Staked Ether et CoinShares Physical Staked Solana est de redistribuer de façon transparente une part des récompenses de staking de ces protocoles.

En résumé : deux visions complémentaires

Ethereum est la plateforme la plus mature et la plus adoptée par les grandes institutions. Elle évolue pour devenir plus rapide et moins coûteuse.

Solana est plus rapide et plus accessible, avec une orientation vers l'innovation et les cas d'usage du quotidien.

Toutes deux jouent un rôle central dans la construction d'une finance ouverte, programmable et accessible à tous, sans frontières ni intermédiaires.

