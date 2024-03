Comment gérer un portefeuille actions monde via l’intelligence artificielle ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Les actions monde sont une classe d'actifs très intéressante : une liquidité maximale, une décorrélation optimale, un rendement plus stable dans tous les scénarios de marché. Le but de cette étude est de montrer comment l'intelligence artificielle peut permettre de créer un tel portefeuille en alternative aux gestions classiques.

Comment analyser les actions monde comme classe d'actif ?

Les actions monde sont une classe d'actifs incontournable pour un investisseur. Elle repose sur l'indice MSCI Monde. Cet indice inclue toutes les grandes entreprises mondiales investissables. Il comprend 62% d'actions américaines et 38% d'actions Monde hors USA, soit 5.5% pour le Japon, 10.5% pour l'Europe, 2.28% pour la Chine, 1.76% pour Taiwan et 1.73% pour l'Inde. En termes sectoriels, l'allocation est de 31% pour la technologie (9% pour les semi-conducteurs, 9% pour internet, 8% pour le software, 5% pour les ordinateurs), seulement 7.3% pour les banques, 5.7% pour ls pharmas, 4% pour les biens de consommation et seulement 3.7% pour l'énergie. Les principales positions sont de 4.1% pour Microsoft, 3.5% pour Apple, 3.1% pour NVidia, 2.2% pour Amazon, 1.5% pour Meta, 2.2% pour Alphabet (Google), 0.8% pour Eli Lilly, 0.8% pour Taiwan Semiconducteur ,et 0.82% pour Broadcom. Les 10 premières capitalisations représentent 19.4% de l'indice contre 44% pour l'Euro Stoxx 50 et 32% pour le SP500.

Quelles sont les performances d'un portefeuille actions monde ?

La performance en EUR sur 10 ans est de 11.9% pour le MSCI World, contre 7.6% pour l'EuroStoxx 50 et 15.38% pour le SP500 (21.54% pour le Nasdaq !). La volatilité historique à 3 ans est de 16.5% pour l'Eurostoxx 50, 16.5% pour le SP500, et seulement 15.7% pour le MSCI Monde.

L'indice MSCI Monde est un actif équilibré entre les actions américaines et les actions européennes. Il permet de s'adapter à tous les scénarios de marché.

Pourquoi investir dans les actions monde ?

La théorie financière insiste à juste titre sur le fait que le marché valorise seulement le risque non diversifiable. De ce fait, il faut investir dans des portefeuilles les plus décorrélés possibles pour optimiser son rapport risque rendement et converger ainsi vers la frontière efficiente (portefeuille optimal en termes de ratio risque/rendement).

Comment investir dans un portefeuille actions monde via l'intelligence artificielle?

Il y a trois méthodes principales pour investir dans des actions monde : les ETFs (gestion indicielle), les fonds (gestion active) et les portefeuilles actions en direct via un compte titres.

Pour les ETFs, nous recommandons les ETFs MSCI World comme WLD FP de Amundi. Le fonds Fidelity Fund World Fund est référencé sur beaucoup de plateformes d'assurance vie. Sa performance est très indicielle. Les ETFs américains come ACWI US, EFA US ne sont malheureusement pas accessibles aux investisseurs européens. Ils sont pourtant les plus efficients.

Pour les fonds à gestion active, il est très difficile de trouver des fonds qui surperforment l'indice monde sur le moyen terme. On peut regarder le Comgest Monde, et Comgest Monde Croissance. Le fonds MS Global Brand est aussi intéressant.

On peut investir en actions monde soit par un ETF type Amundi MSCI World, soit par un fonds à gestion active type Comgest Monde, soit par un fonds à gestion sectorielle globale type Morgan Stanley Global Brand Fund. Dans la pratique, très peu de fonds arrivent à battre l'indice MSCI Monde sur le moyen terme.

Pourquoi est-il si difficile de battre l'indice MSCI Monde ?

L'indice MSCI monde est extrêmement décorrélé. Peu d'actions ont un poids important contrairement à l'EuroStoxx 50 et même le Nasdaq ou le SP500. Paradoxalement, peu de fonds arrivent à surperformer cet indice par une gestion active. Beaucoup de gérants actifs se focalisent sur seulement un marché. Leur approche traditionnelle basée sur l'analyse fondamentale fait qu'ils ne s'aventurent pas sur des marchés avec d'autres pratiques comptables, des bilans financiers pas toujours en anglais, etc… De plus, l'univers d'investissement du MSCI Monde est extrêmement large. Il est extrêmement couteux d'analyser autant de valeurs. Enfin, le marché américain est particulièrement efficient. Très peu de fonds arrivent à battre le S&P500, ou encore moins le Nasdaq.

Comment construire un portefeuille actions monde via l'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle offre une réponse à toutes ces difficultés. Les algorithmes d'IA permettent d'analyser un univers très large d'actions pour un coût marginal quasiment nulle. Le processus Evariste Monde permet d'illustrer ce type d'approche.

Notre philosophie d'investissement est de focaliser un portefeuille actions monde sur les actions d'hyper croissance. Ce sont des actions qui ont une croissance des résultats de plus de 15% sur le moyen terme. L'univers MSCI Monde est idéal pour construire un tel portefeuille. De fait, par essence, de telles actions sont rares et exceptionnelles.

Ces actions sont fondamentales comme investissement à moyen terme. Elles sont cependant en nombre limité par essence. Elles intègrent bien sûr les actions technologiques dominées par les GAFAMs américains (Google, Amazon, Facebook/Meta, Apple). Mais il faut rajouter les valeurs du luxe françaises (LVMH, Hermès) et certaines grandes valeurs med tech comme Eli Lilly, Novo Nordisk, etc….

Comment identifier ces valeurs par l'intelligence artificielle ?

Les valeurs d'hyper croissance sont par nature très difficiles à identifier et analyser. Leur performance passée n'est pas suffisante pour garantir leur croissance future. De fait, ces valeurs sont soumises par nature à une concurrence exacerbée. La destruction créatrice Schumpetérienne peut remettre brutalement en place leur performance via une innovation de rupture. Ainsi, l'arrivée d'Android par Google a détruit la position de leader de Nokia et BlackBerry sur les téléphones portables au profit de Google et Apple. On insiste ainsi à la créant des « anges déchus », c'est-à-dire des actions d'hyper croissance qui ne performent plus. Un autre type d''actions ainsi déclassées sont les valeurs de croissance qui atteignent des valorisations de bulle financière. Il faut alors plusieurs années pour que la croissance réelle des profits vienne rattraper celle du cours de bourse. Ainsi, Robertet a explosé par suite d'achats massifs de concurrent pour essayer de prendre le contrôle.

Quelles sont les performances comparées d'un portefeuille monde IA par rapport à des fonds existants?

L'analyse de la performance réelle d'un portefeuille actions monde généré par l'IA montre la puissance et la robustesse de ce type d'approche.

Le graphe suivant montre la performance comparée du portefeuille Evariste Monde et du MSCI Monde. On a bien une forte surperformance sur 3 ans. On note des variations de la surperformance. Ceci est lié à la forte volatilité des actions d'hyper croissance. De plus, dans les périodes de crise de marché, l'exposition aux actions peut être fortement réduite pour limiter les pertes.

Sur l'année 2024, la performance 2024 du MSCI Monde est de 11.2% contre 11.6% pour le Comgest Growth Global, 11.27% pour le Comgest Monde et 6.67% pour le Morgan Stanley Global Brand Fund. La performance Evariste World est de 20%. Les meilleurs contributeurs sont NVidia, Dell et Meta. Les moins bons contributeurs sont BE Semi-Conducteurs, Apple et Amazon.

Sur un an glissant, la performance du MSCI Monde est de 29.7% contre 28.71% pour le Comgest Growth Global, 27.52% pour le Comgest Monde et seulement 16.39% pour le Morgan Stanley Global Brand Fund. La performance Evariste World est de 28.8%. Les meilleurs contributeurs sont NVidia, Dell et Amazon. Les moins bons contributeurs sont BE Semi-Conducteurs, Tesla et Novo Nordisk.

Sur deux ans glissants, la performance du MSCI Monde est de 15% contre 21.4% pour le Comgest Growth Global, 18.8% pour le Comgest Monde et seulement 10.2% pour le Morgan Stanley Global Brand Fund. La performance Evariste World est de31.5%.

Sur trois ans glissants, la performance du MSCI Monde est de 41% contre 27% pour le Comgest Growth Global, 24% pour le Comgest Monde et 27.3% pour le Morgan Stanley Global Brand Fund. La performance d'Evariste Monde est de 53.64%.

Conclusion

Les actions monde sont une classe d'actifs incontournable pour un investisseur. Elle permet d'optimiser le ratio risque / rendement du fait de leur décorrélation optimale de leur univers d'investissement aussi bien en termes de granularité que de décorrélation des devises sous-jacentes.

Très peu de gestions actives arrivent à battre l'indice MSCI Monde. De ce fait, nous recommandons l'utilisation de gestions passives comme l'ETF MSCI Monde, le fonds Fidelity Monde. L'intelligence artificielle permet de construire un portefeuille combinant les actions d'hyper croissance et l'indice actions monde en fonction des conditions de marché. On peut ainsi approcher de la frontière efficiente optimisant le ratio risque/rendement, socle d'une allocation d'actif robuste optimisant à moyen terme la performance d'un portefeuille.

François d'Hautefeuille est le fondateur d'Evariste Quant Research, un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs. Mohamed Abdennadher est analyste financier chez Averoes Finance à Tunis.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse .