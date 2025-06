Bayrou exhorte "les grands" groupes de la tech à aider "les petits"

Le Premier ministre François Bayrou (c), accompagné de la ministre déléguée à l'IA et au numérique Clara Chappaz (g), visite le salon VivaTech, le 12 juin 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

François Bayrou a exhorté jeudi à Paris au salon des nouvelles technologies VivaTech "les grands" groupes à aider "les petits", à l'instar de dix grandes entreprises qui ont franchi le milliard d'euros d'investissements dans les start-ups.

"ll n'y a de stratégie de conquête, pour l'IA, le numérique, les start-ups, que si les grands aident les petits. Que si une chaîne se crée entre les plus grands groupes et (...) les débutants", a déclaré le Premier ministre au stand de la French Tech.

"La France est un pays qui a de très grandes difficultés. On les connaît et on va devoir les affronter, mais avec des atouts comme aucun autre pays n'en a", a-t-il salué devant la presse, voyant dans VivaTech "une rencontre formidable" pour les entreprises du numérique ou de l'intelligence articificielle (IA).

A ses côtés la ministre déléguée à l'IA et au numérique Clara Chappaz a annoncé le franchissement de "la barre du milliard d'euros d'investissements par les grands groupes pour acheter des solutions des start-ups".

Les huit groupes fondateurs de ce programme "Je choisis la French Tech", lancé en 2023, ont été rejoints cette année par deux nouveaux: Capgemini et Sopra Steria.

"C'est non seulement un engagement qui aide absolument les start-ups à accélérer" mais aussi à "construire l'innovation de demain", a-t-elle souligné.

Le Premier ministre François Bayrou (4e d), le ministre de la Fonction publique Laurent Marcangeli (3e d), la cheffe de la mission French Tech Julie Huguet (3e g), le ministre de l'Économie, Eric Lombard (au fond) sur le stand de la mission French Tech au VivaTech, le 12 juin 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Outre Mme Chappaz, M. Bayrou était accompagné par trois ministres: Éric Lombard (Economie) Laurent Marcangeli (Fonction publique) et Philippe Baptiste (Recherche).

Au Pavillon du numérique de l'Etat, M. Marcangeli a annoncé un partenariat avec la start-up française Mistral pour "équiper 10.000 agents" de la Fonction publique avec son logiciel conversationnel Le Chat, similaire à ChatGPT.

A terme, il s'agit de mettre cette technologie à la disposition des 5,7 millions d'agents publics en France.

Ainsi "on démultiplie la capacité d'action des agents" et "on multiplie les services qu'on peut rendre à la population", a salué M. Bayrou.