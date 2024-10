Automobile au ralenti: Valeo revoit à la baisse son objectif de chiffre d'affaires 2024

( AFP / ROBYN BECK )

L'équipementier Valeo a légèrement revu à la baisse (-3,2%) son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2024, à 21,3 milliards d'euros, sur un marché automobile au ralenti.

La production automobile mondiale a baissé de 5% au troisième trimestre, avec de nombreux reports de lancements de production et "une demande marquée par les incertitudes autour de l’adoption des véhicules électriques", explique l'équipementier, qui fabrique notamment des systèmes électroniques et d'éclairage.

Le chiffre d'affaires de Valeo baisse ainsi de 5% au troisième trimestre, à près de 5 milliards d'euros, précise le groupe dans un communiqué.

S'ajoutant à la faiblesse des ventes de voitures neuves, les variations des taux de change ont aussi eu un impact négatif (-1,8%) en raison, principalement, de l'appréciation de l'euro face au yen et au won.

Valeo a cependant indiqué avoir défendu ses marges et confirmé ses objectifs de marge opérationnelle (4 à 5% du chiffre d'affaires) et de flux de trésorerie disponible (free cash-flow) à 350 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2024.

"Nous restons pleinement concentrés sur la poursuite de la trajectoire d'amélioration de notre performance financière en ligne avec les objectifs de marge et de génération de cash que nous nous sommes fixés pour l'année 2024", a affirmé le directeur général de Valeo Christophe Périllat, cité dans le communiqué du groupe.

Lors de la publication de ses résultats annuels, en février prochain, l'équipementier compte revoir aussi ses objectifs pour l'année 2025, car les perspectives "sont aujourd'hui marquées par une dégradation de la conjoncture économique et une forte incertitude autour des volumes de production des clients" de l'entreprise, "notamment du fait d'un ralentissement de l'économie chinoise, de l'application de normes environnementales décidées ou potentielles en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, ainsi que de retards de programmes et de gestion des stocks chez (les) clients".