Le debrief Bourse du 8 avril : le CAC 40 en hausse... dans de petits volumes

Boursorama • 08/04/2021 à 18:28

Toujours plus haut. Le CAC 40 continue à tutoyer les sommets avec une séance qui l'aura vu gagner 0,57% vers les 6.166 points. Petit bémol tout de même, ce mouvement se fait dans des volumes réduits avec un peu moins de 3 milliards d'euros échangés aujourd'hui...

Outre-Atlantique, c'est un peu plus contrasté. A 17h45 Le Dow Jones fait du surplace atour des 33.448 points alors que le Nasdaq gagne près de 0,9% vers les 13.808 points. Rien de renversant à apprendre dans les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed si ce n'est la confirmation que la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient atteints.

Valeurs en hausse

Valneva, la biotech française qui développe un vaccin contre la covid-19 repart de l'avant et prend les rênes du SBF 120.

Derrière on retrouve une autre biotech, DBV technologies

Bic avait la flamme aujourd'hui. Le groupe profite notamment d'une recommandation favorable d'Oddo BHF. Le bureau d'analyses a en effet relevé sa recommandation de "neutre" à "surperformance" sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 50 à 64 euros. Ilexplique notamment que l'action du groupe est décotée par rapport à ses comparables et que Bic présente un couple rendement-risque favorable.

Amundi continue de grimper alors qu'on sait depuis hier que le gestionnaire d'actifs est entré en négociations exclusives pour le rachat de Lyxor à la Société Générale.

Sur le CAC 40, c'est Hermès qui se distingue. Là encore, c'est Oddo BHF qui est passé de neutre à surperformance sur le titre avec un objectif de cours remonté de 956 à 1022 euros.

L'Oréal tire aussi son épingle du jeu, le titre affiche un parcours de toute beauté puisqu'il a dépassé un nouveau plus-haut historique en séance à 339,85 euros.

Derrière on retrouve Legrand et Teleperformance.

Valeurs en baisse

Les valeurs de l'auto étaient en marche arrière aujourd'hui à l'image de Renault, Michelin et Stellantis et Valeo. Michelin qui a par ailleurs annoncé aujourd'hui qu'il visait une croissance de 5% par an à partir de 2023, une fois complètement sorti de la crise du coronavirus...

Air France-KLM reperdait de l'altitude

Et puis la pression reste forte sur Solutions 30 alors que Muddy Waters a réaffirmé ses accusations hier à l'encontre du groupe

