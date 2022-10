Acheter ou louer son logement? Les arguments ne sont pas que financiers

crédit photo : VGstockstudio/Shutterstock / VGstockstudio

Vaut-il mieux acheter son logement ou le louer ? Les avis sont le plus souvent tranchés sur cette question. Toutefois, les éléments à prendre en compte ne sont pas uniquement d’ordre financier. Ils ont à voir avec votre caractère et vos envies.

Sommaire:

Les arguments en faveur de l’achat

Les arguments en faveur de la location

Les arguments en faveur de l’achat

Acheter, c’est d’abord se sentir «chez soi». Voilà qui répond à un besoin d’enracinement parfaitement humain. Être «chez soi», c’est pouvoir réaliser des aménagements parfois importants dans son logement (abattre une cloison, refaire la cuisine ou une salle de bains, changer le mode de chauffage…). Ce qui n’est pas permis quand vous êtes locataire, sauf avec l’accord du propriétaire. Au final d’ailleurs, lui seul profitera de la plus-value apportée par vos travaux.

Le besoin de sécurité est également à mettre en avant. D’autant plus que la France a connu, après guerre, une période de pénurie de logements dont le souvenir, traumatisant, se transmet de génération en génération. En achetant votre logement, vous disposerez «toujours» d’un toit, quoi qu’il se passe.

Devenir propriétaire, c’est également se mettre à l’abri d’un congé du propriétaire. Ce dernier peut en effet vouloir récupérer le bien que vous occupez, pour l’occuper ou le vendre. Vous disposez alors de seulement six mois pour trouver un nouveau logement, non sans conséquences (éloignement du nouveau logement de votre travail et/ou de l’école de vos enfants, coût du déménagement…).

Quelle est la proportion de propriétaires en France? Au 1er janvier 2021, 57,5% des ménages français étaient propriétaires de leur résidence principale, selon la dernière étude annuelle de l’Insee sur l’état des lieux de l’économie française. Une proportion stable depuis le début des années 2000. À titre de comparaison, le taux de propriétaire avoisine 70 % dans l’Union européenne, selon l’institut de statistiques Eurostat.

Les arguments en faveur de la location

En dehors de toute considération financière là encore, la location a de réels avantages. Un locataire peut signifier son congé dans un délai réduit (trois mois, voire un mois dans certaines situations ou si le bien est localisé en zone tendue). Cette souplesse constitue un avantage: vous êtes ainsi plus mobile pour répondre aux opportunités professionnelles et locatives ou «changer de vie».

Car un bien immobilier n’est pas liquide. Là où un propriétaire doit mettre son bien en vente, trouver un acquéreur, signer une promesse de vente puis un acte authentique devant notaire, un locataire peut réagir très rapidement.

Le locataire a également bien moins de responsabilité qu’un propriétaire . De nombreux travaux et réparations sont en effet à la charge du propriétaire. En tant que locataire, vous n’avez pas à trouver l’artisan en mesure de réparer tel ou tel élément de votre logement, à comparer les devis et payer la réparation.

Sans prendre en compte les éléments financiers, acheter son logement permet de se sentir «chez soi» et «en sécurité». Cependant, louer sa résidence principale a d’autres avantages: vous avez moins de responsabilités et vous êtes plus mobile.