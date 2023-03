Travaux de rénovation énergétique: 5 étapes pour bien s’organiser et les réaliser

La rénovation énergétique de son logement permet de réaliser de sérieuses économies, tout en valorisant son patrimoine et en protégeant la planète ( crédit photo : GettyImages )

Effectuer une rénovation énergétique de votre logement permet de diminuer votre consommation d’énergie et de réaliser de sérieuses économies. De plus, votre bien immobilier est valorisé sur le marché lorsqu’il est conforme aux dernières normes. Enfin, éviter les déperditions d’énergie et la surconsommation est un moyen de protéger la planète. Toutefois, il est difficile de savoir par où commencer. Préférez-vous changer votre système de chauffage ? Remplacer vos fenêtres ? Faire installer des panneaux solaires ? Isoler les combles ? Il est indispensable de bien penser son projet en entreprenant les travaux dans le bon ordre.

Sommaire:

Pourquoi se lancer dans la rénovation énergétique de son logement?

Pourquoi définir un ordre de priorité dans la réalisation de vos travaux énergétiques?

Étape n° 1 de votre rénovation énergétique: l’isolation thermique de votre toit

Étape n° 2: l’isolation de vos murs, par l’intérieur ou par l’extérieur

Étape n° 3 de votre isolation thermique: les portes et fenêtres

Étape n° 4: installer une nouvelle ventilation pour renouveler l’air

Étape n° 5: opter pour un nouveau système de chauffage, plus performant

Quelles sont les aides proposées par l’État pour votre rénovation énergétique?

Pour plus d’informations, contactez un conseiller FranceRénov’ pour faire le point

Face au réchauffement climatique et à la flambée des prix de l’énergie, la rénovation énergétique des logements devient une priorité absolue. En effet, en améliorant l’efficacité énergétique de votre appartement ou de votre maison, vous bénéficiez de nombreux avantages, tels que:

Diminuer votre consommation d’énergie. En effet, un bâtiment bien isolé, bien ventilé et bien équipé est moins énergivore.

Réduire votre facture énergétique: en consommant moins d’énergie, vous réalisez des économies.

Bénéficier d’un meilleur confort thermique: en hiver, la chaleur est uniformément répartie dans votre maison. Durant l’été, la fraîcheur est conservée à l’intérieur de votre habitation, vous permettant de mieux vivre les périodes caniculaires.

Augmenter la valeur de votre logement: une étude du Conseil supérieur du notariat datant de novembre 2021 s’est appuyée sur les données des Notaires de France pour faire valoir les disparités créées par les Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) . Dans les zones «tendues», les appartements à étiquette énergie A et B se sont vendus à un prix au mètre carré supérieur de 6% à 9% au prix des biens semblables, mais affichant une étiquette énergétique D.

Protéger l’environnement: vous diminuez votre empreinte carbone de manière significative et participez, à votre échelle, à lutter contre le dérèglement climatique.

Pourquoi définir un ordre de priorité dans la réalisation de vos travaux énergétiques?

La perspective d’un chantier conséquent dans votre logement peut engendrer des inquiétudes, notamment financières. En effet, il s’agit d’un investissement important. Pour amoindrir l’impact des coûts de la rénovation sur votre budget, vous pouvez procéder étape par étape. Lissés dans la durée, vos paiements représentent un effort d’épargne moins grand.

Pour mener à bien ce projet, il est indispensable de réaliser vos travaux dans le bon ordre. Pour cela, établissez la liste des choses à modifier dans votre logement. Il est ensuite plus facile d’établir les priorités. En effet, changer votre système de chauffage est inutile si votre maison nécessite des travaux d’isolement, par exemple. L’essentiel est de faire en sorte que votre maison retienne la chaleur et la fraîcheur avant d’aller plus loin dans les rénovations.

Étape n° 1 de votre rénovation énergétique: l’isolation thermique de votre toit

L’isolation thermique de votre bien immobilier est le point devant retenir votre attention en tout premier lieu. Dans ce cadre, commencez par vérifier l’isolation de votre toit. C’est par là que 25% à 30% de la chaleur s’échappe.

Quand une rénovation est nécessaire, la première étape consiste à isoler vos combles. Si vous disposez de combles dits «perdus» (c’est-à-dire non aménageables), vous pouvez faire installer de la laine de verre. Il s’agit d’un isolant de nature minérale, composé de sable, de verre recyclé et de fibrage. C’est un matériau accessible, dont les performances optimales durent une décennie. Une fois désinstallée, elle n’est pas recyclable. Toutefois, si vous souhaitez utiliser des matériaux plus écologiques, vous pouvez viser la laine de chanvre, de lin, de chèvre, de bois ou encore la ouate de cellulose ou le liège. Elles ont des performances similaires, voire meilleures, mais leur prix est également plus élevé.

Quand vous disposez de combles aménagés ou de toits rampants, posez des panneaux isolants entre les chevrons de votre toit. Un isolant comblant les vides représente le choix le plus économique si vous faites appel à un professionnel. Vous pouvez aussi opter pour des rouleaux ou panneaux semi-rigides.

À savoir Si votre maison est bâtie sur un vide sanitaire ou un sous-sol, pensez à isoler le plancher bas de votre logement en même temps que vos toits.

Étape n° 2: l’isolation de vos murs, par l’intérieur ou par l’extérieur

Pour isoler les murs de votre maison, des priorités s’imposent. Ceux exposés au nord et au vent sont à considérer en premier. En effet, les murs isolés refroidissent moins vite: la différence entre la température des murs et celle de la pièce intérieure peut alors être importante.

Vous pouvez entreprendre une isolation murale par l’intérieur ou l’extérieur. Pour une isolation par l’intérieur, vous pouvez doubler vos murs à l’aide de panneaux isolants. Cette solution s’avère à la fois efficace et économique. En revanche, elle fait perdre quelques mètres carrés habitables à votre logement. Néanmoins, des panneaux isolants dits «sous vide» ont fait leur apparition sur le marché pour pallier cet inconvénient. Ils mesurent 3 cm de largeur et permettent de perdre moins de place.

Si vous disposez d’un budget conséquent et que les conditions de votre logement le permettent, l’isolation par l’extérieur représente une solution idéale. Non seulement vous ne perdez pas de mètres carrés habitables, mais vous pouvez en profiter pour rénover votre façade.

Étape n° 3 de votre isolation thermique: les portes et fenêtres

Après l’isolation de votre toit et de vos murs, il est temps de se pencher sur la qualité de vos menuiseries. Si vos fenêtres sont vieilles et équipées d’un vitrage simple, il est indispensable de les remplacer par des modèles en double vitrage, en aluminium ou en plastique. Quand votre logement n’est pas équipé de volets, pensez à en installer: ils vous protégeront du froid l’hiver et de la chaleur l’été. Vos portes-fenêtres et vos portes doivent également être totalement hermétiques aux entrées d’air.

À noter Entre 10% et 15% de la chaleur d’un logement s’échappe par les fenêtres, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Étape n° 4: installer une nouvelle ventilation pour renouveler l’air

À ce stade, votre logement est parfaitement isolé et dépourvu d’infiltrations d’air. Or, dans un logement, l’air doit absolument circuler et être renouvelé. C’est indispensable pour évacuer tous les polluants présents dans l’air et préserver la santé des occupants. De plus, cela permet d’éviter des points de condensation ou l’accumulation d’humidité à l’intérieur du logement. À terme, la présence d’humidité dégrade votre bien immobilier.

Il est donc important de ventiler votre logement. Pour gérer les entrées et les sorties d’air, il faut installer des ventilations mécaniques contrôlées (VMC). Privilégiez une VMC de type hygroréglable: elle assure un contrôle du débit d’air en fonction du taux d’hygrométrie (d’humidité) présent dans votre logement. Vous pouvez également choisir une VMC double flux équipée d’un système de filtration, pour améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de votre maison.

À noter Pour en savoir plus sur les différents systèmes de ventilation, vous pouvez consulter le guide Bien ventiler son logement , gratuit et téléchargeable sur la librairie en ligne de l’Ademe.

Étape n° 5: opter pour un nouveau système de chauffage, plus performant

Une fois votre logement correctement isolé et ventilé, reste à le chauffer efficacement. Plusieurs options sont possibles. Vous pouvez remplacer vos anciens radiateurs électriques par des radiateurs à inertie. Vous pouvez faire remplacer votre chaudière par une chaudière biomasse, ou encore installer une pompe à chaleur air/eau ou hybride. Pour installer ces pompes à chaleur, vous bénéficiez d’aides de l’État. La pompe à chaleur se sert des calories de la terre, de l’air et de l’eau pour créer de la chaleur. Elle permet de réaliser jusqu’à 25% d’économies sur la facture. L’installation de panneaux solaires peut aussi servir à alimenter le système électrique de votre logement. Ils fonctionnent grâce à l’énergie captée par votre ensoleillement. Pour l’eau chaude, le chauffe-eau solaire est également plébiscité pour son efficacité énergétique et sa rentabilité.

Vous pouvez également opter pour des alternatives, si vous étiez chauffé au fioul ou au gaz, par exemple. Cela peut être en installant un poêle à bois ou à granulés. Ces produits permettent de profiter d’une ambiance chaleureuse à la maison.

Quelles sont les aides proposées par l’État pour votre rénovation énergétique?

Compte tenu des enjeux écologiques et économiques de la rénovation énergétique des bâtiments, l’État a mis en place plusieurs aides publiques à destination des particuliers. À leur sujet, le gouvernement se veut de plus en plus transparent.

Le dispositif MaPrimeRénov’ a remplacé le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides Habiter Mieux Agilité. Il a pour but de faciliter l’isolement des logements, l’amélioration de leur ventilation, le changement du mode de chauffage, la réalisation d’un audit énergétique… Pour en bénéficier, vous devez être propriétaire d’un logement achevé depuis plus de 15 ans. Vos travaux de rénovation énergétique doivent être pris en charge par une entreprise ayant obtenu le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Lorsque vous faites remplacer votre ancienne chaudière au fioul, l’aide peut vous être octroyée si votre logement est achevé depuis au minimum 2 ans. Le montant de l’aide financière à laquelle vous pouvez prétendre dépend du gain énergétique procuré par les travaux entrepris. La nature de votre bien (maison individuelle ou appartement) est également prise en compte. Enfin, le niveau de vos ressources entre en jeu. L’aide est plafonnée à 20.000 euros sur 5 ans. Elle vous est versée dès la fin des travaux, sur présentation de la facture définitive payée à l’entrepreneur. En cas de besoin et de ressources limitées, vous pouvez obtenir une avance. Elle est à demander auprès de l’Agence nationale pour l’habitat (Anah).

D’autres dispositifs existent, comme l’ éco-PTZ , permettant d’obtenir un prêt avantageux auprès des banques partenaires. Ainsi, vous financez la rénovation énergétique de votre logement sans faire d’avance de trésorerie et sans payer d’intérêts d’emprunt. Le prêt peut aller jusqu’à 50.000 euros. Son montant dépend de vos ressources . Le Coup de pouce économies d’énergie (CEE) est un dispositif permettant de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Cumulable avec MaPrimeRénov’ et l’éco-PTZ, il se décline en plusieurs aides: la prime «Coup de pouce chauffage», la prime «Coup de pouce isolation», la prime «Coup de pouce thermostat» avec régulation performante et la prime «Coup de pouce rénovation globale».

Pour plus d’informations, contactez un conseiller FranceRénov’ pour faire le point

Vous avez des doutes sur la pertinence d’un changement de système de chauffage? Vous hésitez entre plusieurs matériaux pour isoler vos murs? Vous avez du mal à évaluer la rentabilité de l’installation de panneaux solaires? Vous souhaitez connaître le montant de votre aide de l’État pour un changement de menuiseries? Contactez un conseiller FranceRénov’ en appelant le 0 808 800 700 ou sur france-renov.gouv.fr. Vous serez dirigé sur un conseiller proche de chez vous. Il vous accompagnera gratuitement pour vous aider à prendre les bonnes décisions.