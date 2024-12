L’attestation de loyer: pourquoi et comment la rédiger

Un modèle d’attestation de loyer

«Je, soussigné (nom et prénom du propriétaire ou de son mandataire) demeurant (adresse du propriétaire), certifie par la présente que (nom et prénom du locataire) est depuis le (date d’entrée dans le logement) locataire de (nature du bien loué) situé (adresse du bien loué) et qu’il a réglé l’intégralité des loyers et charges s’élevant respectivement à (montant du loyer) et (montant des charges) pour la période du (…) au (…).

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à (lieu de signature), le (date de signature).».

L’attestation peut être demandée si les trois dernières quittances de loyer n’ont pas été fournies. Un certain nombre d’informations doivent obligatoirement être mentionnées.