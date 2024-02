Devenir propriétaire: ce qu’il faut savoir concernant les taux d’intérêt

À noter

Les incertitudes économiques liées à la conjoncture actuelle et les appels à la prudence des autorités de contrôle du secteur financier poussent les banques à être plus exigeantes avec les emprunteurs. Les acquéreurs immobiliers aux revenus modestes et les primo-accédants doivent désormais disposer d’un solide apport personnel (entre 10% et 20% du prix d’achat de leur logement) pour obtenir un financement bancaire.