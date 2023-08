Marchés financiers : 5 conseils pour réussir son premier investissement en bourse

Crédit photo : © KMPZZZ - stock.adobe.com

Vous voulez vous lancer en bourse, mais vous ne savez pas par où commencer ? Avant de vous jeter à l'eau, il est préférable d'apprendre à nager ! Les conseils pour bien investir sur les marchés financiers.

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), 1,5 million d'épargnants ont commencé à investir sur les marchés financiers entre 2019 et 2023. Néanmoins, de nombreux Français hésitent encore à se lancer et à faire leurs premiers pas dans le monde de la bourse. Attirés par un potentiel de rendement élevé, les traders en herbe sont souvent inquiets des risques qu'ils prennent avec leur argent. Les 5 conseils à suivre pour mettre toutes les chances de réussir de son côté.

Conseil n° 1 : commencer par déterminer ses objectifs et son profil

+10,7 % par an : tel est le rendement moyen servi par le CAC40, l'un des principaux indices boursiers, au cours des 15 dernières années. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'investissement en bourse est risqué, et qu'il est possible de perdre tout ou partie de son capital. Avant de se lancer, il est donc impératif de se fixer des limites, mais également une stratégie d'investissement.

Pour cela, il est important de faire le point sur le niveau de risques que l'on est prêt à prendre avec son argent. En effet, certains produits financiers sont plus risqués que d'autres, à l'instar des produits dérivés, particulièrement volatiles. Olivier Ravenel, professeur en économie-gestion à l'IUT d'Aix-Marseille et fondateur d'un club d'investissement pour étudiants, met en garde : "Certains courtiers s'adressent aux nouveaux investisseurs en leur faisant miroiter des performances exceptionnelles grâce à des effets de levier. Mais c'est un coup de poker, car en cas de chute des cours, les pertes sont également démultipliées".

Conseil n° 2 : tester ses qualités de trader sans prendre de risques

Et si, au lieu d'investir de l'argent réel, vous investissiez de l'argent virtuel ? C'est ce que proposent plusieurs sites internet. Grâce à des simulateurs d'investissement, il est possible de se constituer un portefeuille et de tester sa stratégie sans prendre de risques avec son épargne. Ces outils novateurs permettent aux traders en herbe de s'améliorer et d'apprendre progressivement de leurs réussites et de leurs échecs.

Conseil n° 3 : sélectionner le bon courtier en bourse

Pour pouvoir investir en bourse, il est nécessaire de passer par un courtier en bourse, et d'ouvrir un PEA ou un compte-titres. Le rôle du courtier, ou broker, est d'être l'intermédiaire entre l'investisseur et les marchés financiers, et le choix de ce professionnel du courtage doit donc être fait avec minutie, comme le confirme Olivier Ravenel : "Le choix du courtier joue énormément sur la performance finale de votre investissement".

Les frais, en particulier, doivent être examinés à la loupe. À titre d'exemple, la BNP Paribas prélève 0,55 % de frais de courtage avec son offre Bourse essentielle, avec un minimum de 7,30 euros par ordre. À contrario, DEGIRO, un courtier en ligne, prélève seulement un euro par ordre passé. En plus des frais facturés, il est essentiel de choisir un courtier proposant suffisamment de titres et de marchés.

Conseil n° 4 : se lancer sur les marchés financiers pour de bon

Il arrive un moment où il faut passer aux choses sérieuses, et réaliser ses premiers investissements en bourse. Pour minimiser la volatilité de son portefeuille, la règle d'or reste la diversification, comme pour tout autre investissement. Il est également nécessaire de s'intéresser au contexte économique et aux entreprises qui se cachent derrière un titre financier. Secteur d'activité, rentabilité, chiffre d'affaires… rien ne doit être laissé au hasard.

Conseil n° 5 : se former et s'informer constamment

La réussite d'un investisseur en bourse dépend grandement de sa capacité à suivre et à anticiper l'évolution des cours. Pour cela, il est nécessaire de s'informer régulièrement, tant grâce à la presse économique que grâce aux forums de discussion spécialisés, tout en conservant un regard critique. "Il y a tellement d'éléments susceptibles d'impacter le prix d'une action..." résume Olivier Ravenel. "Pour anticiper les fluctuations des cours, il faut adopter une approche multicritères que seule l'expérience permet d'acquérir".