L'essentiel de la semaine : une collecte qui repart à la hausse en assurance-vie, le crédit immobilier est dynamique malgré la hausse des taux, contrôle fiscal: toujours plus d'encaissement, la Banque de France lance son MOOC sur la monnaie

La collecte nette en assurance-vie a atteint le seuil des 3 milliards d'euros en janvier 2022. Le crédit immobilier reste dynamique malgré une légère hausse des taux. Près des deux tiers des Français s'opposent à une réforme de la fiscalité de l'assurance-vie liée à la succession. Les plafonds de loyer à ne pas dépasser pour louer une partie de sa résidence principale tout en étant exonéré d'impôt ont été fixés pour 2022. Depuis le 1er mars 2022, le versement intermédié des pensions alimentaires est devenu systématique pour tous les divorces judiciaires. L'administration fiscale a encaissé 10,7 milliards d'euros au titre du contrôle fiscal en 2021. L'Institut national de la consommation et la Banque de France proposent à partir du 21 mars 2022 un cours en ligne sur la monnaie et les moyens de paiement.

Sommaire:

Assurance-vie: 3 milliards d'euros de collecte nette en janvier 2022

La collecte nette en assurance-vie a atteint le seuil des 3 milliards d'euros en janvier 2022, une première depuis avril 2019, selon les chiffres communiqués par France Assureurs. Elle résulte d'une collecte nette de +3,8 milliards d'euros pour les unités de compte (UC) et de -0,8 milliard d'euros sur les fonds en euros . L'assurance-vie poursuit ainsi sa dynamique de 2021, année où la collecte nette a atteint un niveau inédit depuis 2010, à +23,7 milliards d'euros. À fin janvier 2022, les encours des contrats d'assurance-vie atteignaient 1.871 milliards d'euros, en croissance de +4,3% sur un an.

Immobilier: le crédit reste dynamique malgré la hausse des taux

Le taux de croissance annuel de l'encours des crédits immobiliers s'est maintenu à un niveau élevé en janvier 2022, à +6,4% d'après les données publiées par la Banque de France. La production de nouveaux crédits à l'habitat a ainsi atteint 23,6 milliards d'euros (18,6 milliards d'euros hors renégociations) en janvier 2022, après 21,7 milliards d'euros en décembre 2021. L'estimation avancée pour février 2022 fait apparaître une légère augmentation de la production, à 24,1 milliards d'euros, indique l'institution. Le crédit immobilier reste donc dynamique malgré la légère hausse du taux d'intérêt moyen (1,14% en février 2022 après 1,12% en janvier 2022).

Succession: 63% des Français opposés à une réforme de l'assurance-vie

Alors que la succession est l'un des sujets débattus dans la perspective de l'élection présidentielle d'avril 2022, 63% des Français pensent qu'une réforme de la fiscalité de l'assurance-vie liée à la succession serait une mauvaise chose, d'après une enquête OpinionWay pour France Assureurs. L'assurance-vie reste l'épargne préférée des Français, avec 18 millions de détenteurs de contrats et 38 millions de bénéficiaires à fin 2021. L'enquête montre que les principaux objectifs de ce placement sont la transmission de son patrimoine, la préparation de la retraite et l'octroi de garanties face aux incertitudes de l'avenir.

Location d'une résidence principale: les plafonds pour être exonéré d'impôt en 2022

Les revenus provenant de la location ou de la sous-location en meublé d'une ou plusieurs pièces de la résidence principale peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, à condition que le loyer soit fixé dans des limites raisonnables. Pour évaluer cette caractéristique, deux plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable (hors charges) sont fixés chaque année. Pour 2022, ils ont été établis à 192 euros en Île-de-France et à 142 euros dans les autres régions (contre respectivement 191 euros et 141 euros en 2021). Cet avantage fiscal est maintenu jusqu'en 2023, date à laquelle il sera réévalué.

Pensions alimentaires: l'intermédiation financière devient systématique

Depuis le 1er mars 2022, le service de versement intermédié des pensions alimentaires est devenu systématique pour tous les divorces (en cours ou à venir) devant le juge. Auparavant, le versement intermédié par les Caisses d'allocations familiales (CAF) et les Mutualités sociales agricoles (MSA) ne se mettait en place que sur demande de l'un des parents. La réforme du service public des pensions alimentaires sera parachevée au 1er janvier 2023, quand l'intermédiation sera automatique pour toute pension alimentaire (divorce judiciaire, divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, etc.). Près d'un million de familles perçoivent une pension alimentaire, dont le montant moyen est de 170 euros par mois et par enfant.

Contrôle fiscal: 10,7 milliards d'euros encaissés en 2021

L'administration fiscale a notifié 13,4 milliards d'euros de redressement aux particuliers et aux entreprises, soit 7,8 milliards d'euros liés au contrôle fiscal sur place (+6% par rapport à 2019) et 5,6 milliards d'euros liés au contrôle fiscal sur pièces (+30% par rapport à 2019), selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Les encaissements au titre du contrôle fiscal se chiffrent à 10,7 milliards d'euros. Près de la moitié des contrôles engagés en 2021 ont été diligentés à la suite d'analyse de données de masse .

La Banque de France lance un MOOC sur la monnaie et les moyens de paiement

L'Institut national de la consommation et la Banque de France proposent à partir du 21 mars 2022 un cours en ligne gratuit (MOOC) pour «mieux connaître les fonctions de la monnaie mais aussi le rôle des banques, les réflexes pour sécuriser vos transactions et les signes pour prévenir les arnaques». Ce MOOC contient trois modules, le premier sur la monnaie, le deuxième sur les moyens de paiement , traditionnels et nouveaux, et le troisième sur comment éviter la fraude aux moyens de paiement. Ce cours en ligne sera disponible sur la plateforme France Université Numérique (FUN) pour une durée de huit semaines.