Investir dans le tourisme: Comment faire?

Sommaire:

Tourisme: un secteur en pleine croissance

Investir dans le tourisme via la Bourse

Investir dans le tourisme via une plateforme de crowdfunding

Investir dans l’immobilier de tourisme

Tourisme: un secteur en pleine croissance

Les dépenses des touristes étrangers en France ont atteint la somme record de 63,5 milliards d’euros en 2023, contre 58 milliards d’euros en 2022 et 56,7 milliards d’euros en 2019, selon la Banque de France. Le secteur retrouve et dépasse son niveau d’avant crise. Ce dynamisme s’observe dans tous les domaines: les transports (aérien comme ferroviaire) ou l’hôtellerie. Le RevPar (revenu par chambre disponible) a progressé de 25% entre 2019 et 2023.

Investir dans le tourisme via la Bourse

Le secteur touristique offre des opportunités de placement diverses. Si vous souhaitez investir en Bourse, vous pouvez opter pour des valeurs en lien avec:

- L’aéroportuaire: ADP, VINCI, Eiffage, ANA,

- L’hébergement: Accor, Pierre & Vacances-Center Parcs, Club Méditerranée, Homair Vacances (hôtellerie de plein air),

- Les loisirs, par exemple avec le groupe Compagnie des Alpes, dont l’activité regroupe les domaines skiables et les parcs de loisirs (parc Astérix, musée Grévin, Futuroscope…),

- Les tour-opérateurs.

Il existe quelques ETF dédiés au tourisme et aux loisirs: iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure,

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure, Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure. Ils contiennent des valeurs telles que Ryanair, Accor et Intercontinental. On peut également citer le tracker The Travel de HANetf, le fonds Fidelity Select Leisure ou encore l’ETF Travel and Leisure d’Harvest. Ils couvrent les différents secteurs composant la thématique «tourisme et loisirs»: compagnies aériennes, entreprises hôtelières, croisiéristes…

Investir dans le tourisme via une plateforme de crowdfunding

Le crowdfunding, ou financement participatif, est un moyen accessible et peu coûteux d’investir dans un projet touristique. En plaçant de petites sommes, vous diversifiez facilement et sans secousses votre portefeuille. Toutefois, le risque de perte du capital investi est réel, puisqu’il s’agit souvent de projets en phase de démarrage ou de développement.

La plateforme Tudigo a lancé un club d’investissement dédié au secteur du tourisme, avec un ticket d’entrée à 1000 euros. Parmi les projets financés:

TicTacTrip: plateforme de référence pour la réservation de trajets éco-responsables,

FairMoove: agence de voyage en ligne qui prône un tourisme plus respectueux de la planète,

Tchao Tchao: solution clé en main pour transformer et aménager un van.

Investir dans l’immobilier de tourisme

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour investir dans l’immobilier axé sur le tourisme et les loisirs. Vous pouvez choisir d’investir en direct, en achetant un bien immobilier situé dans une zone touristique pour le proposer à la location saisonnière , par exemple. La résidence de tourisme constitue une autre piste intéressante. Ce terme désigne un ensemble de logements «prêts-à-vivre», dotés d’équipements et de services communs et gérés par un exploitant unique. En 2022, le parc hexagonal comptait 2300 résidences. Ce type d’investissement est intéressant à plusieurs titres. Vous bénéficiez d’un rendement locatif de 4% en moyenne. La fiscalité est avantageuse et la gestion locative est assurée par l’exploitant .

Vous pouvez également investir dans l’immobilier touristique en achetant des parts de SCPI . Les sociétés civiles de placement immobilier permettent d’investir dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers gérés par une société de gestion. Certaines choisissent de se spécialiser dans une classe d’actifs, comme le tourisme. C’est le cas de la SCPI Atream Hôtels, qui investit dans les murs d’hôtels et les résidences de tourisme (Belambra, Mercure Hôtels, Pierre et Vacances, Center Parcs…). On peut également citer la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo. Ce type de placement est accessible à partir de quelques milliers d’euros.