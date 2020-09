Quels types de locations meublées sont exonérés d'impôt sur le revenu?

Certaines locations meublées sont exonérées d'impôt sur les loyers. crédit photo : christinarosepix/Shutterstock / christinarosepix

Les loyers provenant d'une location ou d'une sous-location meublée d'une partie de votre résidence principale peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque leur montant ne dépasse pas certaines limites. Les conditions de cette exonération diffèrent selon que la location est consentie à usage de résidence principale ou de résidence touristique.

Si vous louez en meublé une partie de votre résidence principale moyennant un loyer raisonnable, vous pouvez bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sommes encaissées, dès lors que les pièces louées constituent aussi la résidence principale du locataire. L'exonération est également susceptible de s'appliquer si les pièces louées constituent la résidence temporaire du locataire, dès lors qu'il s'agit d'un salarié saisonnier.

Le montant du loyer ne doit pas dépasser un plafond, variable selon le lieu de la location. Pour 2020, le plafond de loyer annuel à respecter est fixé à 190 € par mètre carré (charges non comprises) si vous habitez en Île-de-France et à 140 € si vous habitez dans une autre région. Par exemple, si vous louez en meublé une pièce de votre logement situé à Paris d'une surface de 20 m2, vous ne devez pas encaisser plus de 3 800 € de loyers dans l'année, soit 316,66 € par mois. Les plafonds à respecter sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice de référence de loyers (IRL) du deuxième trimestre de l'année précédente (l'IRL est publié chaque trimestre par l'Insee).

Si vous louez votre bien à usage touristique

Vous pouvez également bénéficier d'une exonération d'impôt si vous louez ou sous-louez en meublé une partie de votre résidence principale en tant que chambre d'hôte, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Il peut s'agir de locations ou de sous-locations à la journée, à la semaine ou au mois.

Dans ce cas, le montant du loyer réclamé aux locataires ou aux sous-locataires ne doit pas dépasser 760 € par an. Ce plafond s'entend prestations annexes comprises, si vous facturez le téléphone ou si vous proposez le petit-déjeuner par exemple.

Cette exonération est cumulable avec celle liée à la location ou sous-location en meublé à usage de résidence principale ou temporaire. Vous pouvez donc cumuler les deux exonérations si vous louez une partie de votre logement à un étudiant pendant l'année universitaire et à des touristes pendant les mois d'été.