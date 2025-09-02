Zymeworks interrompt le développement d'un médicament contre le cancer après l'échec d'un essai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zymeworks ZYME.O a déclaré mardi qu'il cesserait de développer son médicament expérimental contre le cancer après que les résultats d'un essai aient montré que le traitement n'était pas susceptible d'atteindre les objectifs de la société en tant que thérapie autonome.

La société basée à Vancouver testait le médicament, ZW171, dans le cadre d'un essai préliminaire sur des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer du poumon non à petites cellules.

"Il s'agit d'un résultat décevant compte tenu de l'activité préclinique prometteuse observée avec le ZW171", a déclaré la directrice générale Kenneth Galbraith.

Le médicament a été conçu pour cibler la mésothéline, une protéine présente dans plusieurs types de tumeurs, notamment celles des poumons, des ovaires et du système digestif.