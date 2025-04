Zydus Lifesciences avance dans l’acquisition d’Amplitude Surgical

AOF - EN SAVOIR PLUS

La finalisation de l'acquisition du bloc est désormais attendue d'ici le troisième trimestre 2025. Une fois cette opération réalisée, Zydus prévoit de déposer une offre publique d'achat simplifiée obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers et de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions sont réunies.

(AOF) - Amplitude a finalisé le processus d’information et de consultation obligatoire auprès du comité social et économique d’Amplitude SAS. Par conséquent, Zydus Lifesciences a signé le contrat d’acquisition d’actions portant sur 75,4 % du capital d’Amplitude au prix de 6,25 euros par titre, auprès de PAI Partners, d’Olivier Jallabert ainsi que du management. A l’issue de l’opération, avec les deux précédents contrats conclus le 11 mars 2025, Zydus Lifesciences détiendra 85,6 % du capital d’Amplitude.

