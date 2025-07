Zydus finalise l’acquisition d’une participation de 85,6% dans le capital d’Amplitude Surgical et annonce le prochain dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée

Zydus Lifesciences Limited (« Zydus »), a conclu, le 11 mars 2025 des accords avec PAI Partners et deux actionnaires minoritaires d’Amplitude Surgical, en vue de l’acquisition de blocs d’actions représentant au total 85,6 % du capital social et des droits de vote d’Amplitude Surgical à un prix de 6,25 € par action et un prix total de 256,8m€ (l’« Acquisition du Bloc »).

Toutes les conditions suspensives à la réalisation de l’acquisition ayant été levées, l’Acquisition du Bloc a été réalisée le 29 juillet 2025, et Zydus détient désormais 85,6 % du capital social et des droits de vote d’Amplitude Surgical.

Olivier Jallabert conservera son poste de directeur général d’Amplitude Surgical et, dans le cadre de l’Acquisition du Bloc, a réinvesti dans la société qui a réalisé l’Acquisition du Bloc.

Dans le cadre de l'Acquisition du Bloc, Amplitude Surgical a résilié avec effet au 28 juillet 2025 son contrat de liquidité conclu entre Amplitude Surgical, Oddo BHF et Natixis en date du 19 juin 2018.

Zydus déposera une offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») le 30 juillet 2025 pour toutes les actions d’Amplitude Surgical non détenues à un prix de 6,25 € par action, au même prix que celui payé pour l’Acquisition du Bloc. Compte tenu des engagements d’apport reçus de la part de sept actionnaires représentant au total 4,7 % du capital social et des droits de vote , Zydus détiendra plus de 90 % du capital et des droits de vote d’Amplitude Surgical à l’issue de l’Offre.