Zurich: primes à neuf mois tirées par l'assurance-vie information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - Zurich a fait état jeudi d'une hausse de 8% des primes d'assurance dommages sur les neuf premiers mois de l'année, qui ont totalisé 34,6 milliards de dollars sur la période.



En données organiques, la croissance ressort à 9%.



Son second métier, l'assurance-vie, a quant à lui généré un produit des primes de près de 12,2 milliards de dollars, en hausse de 21%, dont 23% en données organiques.



Son ratio de vérification dit de 'test suisse de solvabilité' (SST) s'est établi à 266%, un niveau de capital jugé 'très solide' qui va permettre à Zurich d'ajouter un nouveau programme de rachats d'actions au paiement de son dividende.



Suite à cette publication, l'action grignotait 0,2% sur le marché suisse.





