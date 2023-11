Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zurich: objectifs de moyen terme confirmés information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Zurich s'est déclaré jeudi bien parti pour atteindre son objectif d'une croissance de 8% de son bénéfice par action (BPA) sur la période 2023-2025.



A l'occasion d'une réunion avec les investisseurs, le groupe d'assurance suisse a également dit viser un ratio de solvabilité mesuré par les normes suisses (SST) d'au moins 160% d'ici à deux ans.



Sur l'intervalle, Zurich prévoit de reverser à ses actionnaires plus de 13,5 milliards de dollars sous forme de cash.



L'assureur a également dévoilé un objectif en termes d'économies, avec un ratio de coûts qui devrait être ramené en-dessous de la barre des 10% dans sa branche d'assurance-dommages d'ici à 2025.



L'action reculait de 0,8% sur le marché suisse après ces annonces.





