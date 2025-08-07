Zurich Insurance affiche un bénéfice d'exploitation en hausse et ne s'attend pas à subir l'impact des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique, de commentaires sur la conférence de presse, d'informations sur les activités aux États-Unis et sur la performance de l'action tout au long de l'année) par Paolo Laudani

Zurich Insurance ZURN.S a fait état d'une hausse de 6% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre jeudi, les particuliers et les entreprises continuant à souscrire des polices d'assurance dans un contexte de craintes de graves catastrophes météorologiques.

Les actions de Zurich Insurance ont sous-performé leurs pairs cette année en raison de la forte exposition du groupe suisse aux États-Unis et de l'affaiblissement du dollar américain, ont déclaré les analystes.

La hausse de l'inflation aux États-Unis risque d'exposer la compagnie à une augmentation des coûts des sinistres dans ses opérations dans le pays, tandis qu'un dollar plus faible augmente le coût de ses dividendes, qui sont payés en francs suisses.

Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes après la publication des résultats, le directeur général Mario Greco a déclaré qu'il était "confus" par les annonces de tarifs douaniers américains, mais qu'il ne voyait pas d'impact sur les activités de l'assureur.

Les actions de Zurich Insurance étaient en hausse de 2 % dans les échanges pré-marché à 0606 GMT.

Le troisième assureur européen en termes de capitalisation boursière a déclaré que son bénéfice d'exploitation était de 4,2 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2025, légèrement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,14 milliards de dollars fournie par la société.

Dans son activité principale d'assurance dommages (P&C), qui représente environ la moitié des bénéfices de la société, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 9% en glissement annuel, dépassant les attentes des analystes.

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de Zurich Insurance, responsable de plus de la moitié du bénéfice d'exploitation du segment P&C.

Claudia Cordioli, directrice financière, a déclaré lors de la conférence téléphonique que si l'inflation repartait à la hausse, les prix de l'assurance s'adapteraient.

"Il y aura également plus d'investissements... aux États-Unis en raison des tarifs (), ce qui est bénéfique pour nous en tant que souscripteur d'assurance construction", a-t-elle ajouté.