Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Zurich Bank crée une direction gestion de fortune information fournie par Newsmanagers • 04/05/2023 à 11:00

(NEWSManagers.com) - La banque italienne Zurich Bank vient de créer une direction dédiée à la gestion privée et de fortune. C’est Maurizio Ceron qui la dirigera. L’intéressé vient d’Indosuez Wealth Management, où il était vice-directeur général et responsable de la gestion de fortune.Cette nouvelle direction dédiée à la clientèle privée compte plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion et regroupe 80 professionnels dédiés.Zurich Bank est la banque italienne née du rachat par le groupe Zurich du réseau italien de conseillers financiers Deutsche Bank Financial Advisors.