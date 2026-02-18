Zuckerberg déclare que Meta ne conçoit plus d'applications pour maximiser le temps passé devant l'écran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une femme poursuit les entreprises de médias sociaux pour des problèmes de santé mentale

*

Le responsable d'Instagram de Meta a témoigné la semaine dernière

*

Meta pourrait devoir payer des dommages et intérêts si elle perd cette affaire

(Ajout de citations du témoignage dans les paragraphes 2 à 6) par Jody Godoy

Le directeur général deMeta Platforms META.O , Mark Zuckerberg, s'est défendu mercredi devant le tribunal contre la suggestion d'un avocat selon laquelle il aurait trompé le Congrès sur la conception de ses plateformes de médias sociaux, alors que se poursuit un procès historique sur l'addiction des jeunes aux médias sociaux .

Zuckerberg a été interrogé sur ses déclarations au Congrès en 2024, lors d'une audience où il a déclaré que l'entreprise n'avait pas donné à ses équipes l'objectif de maximiser le temps passé sur ses applications.

Mark Lanier, l'avocat d'une femme qui accuse Meta d'avoir nui à sa santé mentale lorsqu'elle était enfant, a montré aux jurés des courriels datant de 2014 et 2015 dans lesquels Zuckerberg présentait des objectifs visant à augmenter le temps passé sur l'application par des pourcentages à deux chiffres. Zuckerberg a déclaré que si Meta avait auparavant des objectifs liés au temps passé par les utilisateurs sur l'application, il avait depuis changé d'approche.

"Si vous essayez de dire que mon témoignage n'était pas exact, je ne suis pas du tout d'accord avec cela", a déclaré Mark Zuckerberg.

C'était la première fois que le fondateur milliardaire de Facebook témoignait devant un tribunal de l'effet d'Instagram sur la santé mentale des jeunes utilisateurs . Bien que Zuckerberg ait déjà témoigné sur le sujet devant le Congrès, les enjeux sont plus importants lors du procès devant jury à Los Angeles, en Californie. Meta pourrait devoir payer des dommages et intérêts si elle perd le procès, et le verdict pourrait éroder la défense juridique de longue date de Big Tech contre les allégations de préjudice causé aux utilisateurs.

Ce procès et d'autres du même type s'inscrivent dans le cadre d'une réaction globale contre les plateformes de médias sociaux concernant la santé mentale des enfants. L'Australie a interdit l'accès aux plateformes de médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans, et d'autres pays , dont l'Espagne, envisagent des restrictions similaires . Aux États-Unis, la Floride a interdit aux entreprises d'autoriser l'accès aux utilisateurs de moins de 14 ans. Les groupes professionnels de l'industrie technologique contestent la loi devant les tribunaux. L'affaire concerne une Californienne qui a commencé à utiliser Instagram de Meta et YouTube de Google alors qu'elle était enfant. Elle affirme que les entreprises ont cherché à faire du profit en accrochant les enfants à leurs services, tout en sachant que les médias sociaux pouvaient nuire à leur santé mentale. Elle affirme que les applications ont alimenté sa dépression et ses pensées suicidaires et cherche à tenir les entreprises pour responsables.

Meta et Google ont nié ces allégations et souligné qu'ils s'efforçaient d'ajouter des fonctionnalités qui garantissent la sécurité des utilisateurs. Meta a souvent fait référence à une conclusion de la National Academies of Sciences selon laquelle la recherche ne montre pas que les médias sociaux modifient la santé mentale des enfants.

L'action en justice sert de test pour des réclamations similaires dans un groupe plus large d'actions en justice contre Meta, Alphabet's GOOGL.O Google, Snap et TikTok. Des familles, des districts scolaires et des États ont intenté des milliers d'actions en justice aux États-Unis, accusant les entreprises d'alimenter une crise de la santé mentale chez les jeunes. Au fil des ans, des rapports d'enquête ont mis au jour des documents internes de Meta montrant que l'entreprise était consciente des dommages potentiels. Les chercheurs de Meta ont constaté que les adolescents qui déclarent qu'Instagram les fait régulièrement se sentir mal dans leur corps voient beaucoup plus de "contenus liés aux troubles de l'alimentation" que ceux qui ne le font pas, a rapporté Reuters en octobre.

Adam Mosseri, directeur d'Instagram, a déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas au courant d'une étude récente de Meta montrant qu'il n'y avait pas de lien entre la supervision parentale et l'attention portée par les adolescents à leur propre utilisation des médias sociaux. Selon le document présenté au procès, les adolescents confrontés à des circonstances de vie difficiles ont plus souvent déclaré qu'ils utilisaient Instagram de manière habituelle ou involontaire.

L'avocat de Meta a déclaré aux jurés lors du procès que les dossiers médicaux de la jeune femme montraient que ses problèmes provenaient d'une enfance troublée et que les médias sociaux étaient pour elle un exutoire créatif.