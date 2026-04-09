Zscaler s'effondre après que BTIG a revu à la baisse sa note, ce qui aggrave la situation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O ont atteint leur plus bas niveau depuis près de trois ans, avec une baisse de 9,2 %

** La société de courtage BTIG rétrograde l'action de "acheter" à "neutre", citant des inquiétudes sur la demande et la concurrence potentielle

** Netskope NTSK.O et Cloudflare NET.N sont devenus des rivaux plus crédibles

** Si la demande à court terme est stable, les tendances au-delà pourraient être plus prudentes - BTIG

** Le secteur de la cybersécurité a été mis sous pression ces derniers mois en raison des craintes de perturbation des modèles d'IA

** ZS se négocie à 31,4 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois, ce qui correspond à ses niveaux les plus bas, selon les données du LSEG

** Sur 50 analystes, 41 considèrent ZS comme un "achat" ou plus, tandis que les autres le considèrent comme un "maintien" - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, ZS a perdu 38,7 % de sa valeur dans une chute brutale, tandis que NTSK a baissé de 46,6 %

** NET, en revanche, a progressé de 7,2 % depuis le début de l'année