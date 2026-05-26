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Zscaler recule après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le quatrième trimestre, dans un contexte de forte concurrence
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** L'action de la société de sécurité cloud Zscaler

ZS.O a chuté d'environ 18 % à 151,70 $ après la clôture ** La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations , signe d'une concurrence croissante sur le marché de la cybersécurité alors que les entreprises examinent de près leurs dépenses en produits de sécurité cloud

** La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 875 et 878 millions de dollars, en deçà des estimations de 878,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Prévoit un bénéfice trimestriel ajusté compris entre 1,08 et 1,09 $ par action, contre des estimations de 1,03 $ par action

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu près de 18 % depuis le début de l'année

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