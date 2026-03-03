Zscaler progresse après l'annonce d'un accord de partenariat avec Singtel Singapore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O augmentent de 4,4 % à 155 $ après l'annonce d'un accord de partenariat avec Singtel Singapour

** ZS est en passe de réaliser sa deuxième séance de hausse consécutive

** ZS a signé un protocole d'accord avec Singtel Singapore pour mettre Zscaler à la disposition des entreprises de l'Asie du Sud-Est, selon un communiqué publié mardi ** La dynamique dans la région souligne l'urgence: le marché de l'IoT en Asie du Sud-Est devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 20 à 23 % jusqu'en 2030, alimentant l'expansion rapide des environnements connectés qui nécessitent des contrôles de sécurité plus forts et plus évolutifs", indique le communiqué ** Parmi les 50 analystes couvrant ZS, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de 225 $, selon les données compilées par LSEG ** ZS est en baisse de 30,9 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 3 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC