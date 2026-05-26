Zscaler enregistre un chiffre d'affaires trimestriel en baisse alors que la concurrence s'intensifie sur le marché de la cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zscaler ZS.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux prévisions, signe d'une concurrence qui s'intensifie sur le marché de la cybersécurité alors que les entreprises examinent de près leurs dépenses en matière de produits de sécurité cloud, ce qui a entraîné une chute de 15% du cours de l'action en séance prolongée.

* Malgré les efforts visant à sécuriser les environnements informatiques modernes, Zscaler doit faire face à la concurrence de concurrents plus importants tels que Palo Alto Networks

PANW.O , qui se disputent des parts de marché supplémentaires avec leurs propres offres de plateformes.

* Zscaler est principalement présent sur le marché des Secure Access Service Edge (SASE), qui combine réseau et sécurité au sein d’une plateforme unique pour connecter les utilisateurs, les appareils et les applications depuis n’importe où.

* Le SASE est l'un des segments de la cybersécurité qui connaît la croissance la plus rapide, alors que l'adoption du cloud, portée par l'essor de l'intelligence artificielle, continue de transformer les architectures de sécurité réseau.

* Le fournisseur de solutions de sécurité basées sur le cloud prévoit un chiffre d'affaires compris entre 875 et 878 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 878,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Zscaler prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,08 et 1,09 dollar par action au quatrième trimestre, contre des estimations de 1,03 dollar.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires de 850,5 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 835,4 millions de dollars.

* Ses dépenses d'exploitation totales au troisième trimestre ont augmenté d'environ 25%, passant de 547,5 millions de dollars il y a un an à 687,5 millions de dollars.