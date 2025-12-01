Zscaler chute après que Bernstein l'ait rétrogradé au rang de "market perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er décembre - ** Les actions de la société de sécurité en nuage Zscaler ZS.O chutent de 1,1 % à 248,80 $ en pré-marché
** Bernstein déclasse l'action de "surperformer" à "market perform"
** La société de courtage indique que les prévisions de revenus récurrents annualisés pour 2026 ont alimenté les inquiétudes quant à l'augmentation de la concurrence
** "Nous ne voyons pas encore l'entreprise s'étendre au-delà de son segment principal de cybersécurité des réseaux centrés sur l'informatique en nuage" - Bernstein
** La note moyenne de 38 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 330,45 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 39,4 % cette année
