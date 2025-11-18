Zoox, la société d'Amazon, propose aux premiers utilisateurs des trajets gratuits en robotaxi dans certains quartiers de San Francisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit le paragraphe 1, ajoute le contexte et les détails des paragraphes 2 et suivants)

Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , a commencé à offrir des trajets gratuits à certains premiers utilisateurs dans certaines parties de San Francisco, a-t-elle déclaré mardi, alors qu'elle accélère son expansion dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur du covoiturage autonome.

Le lancement par Tesla TSLA.O de son service de robotaxi cette année et l'expansion accélérée de Waymo d'Alphabet

GOOGL.O ont recentré l'attention sur la commercialisation des véhicules autonomes, même si des investissements élevés, des réglementations strictes et des enquêtes fédérales ont contraint nombre d'entre eux à fermer leurs portes.

Zoox invite les personnes figurant sur sa liste d'attente à essayer le service point à point dans les quartiers South of Market, Mission District et Design District de San Francisco, dans le but d'affiner l'expérience avant de passer à l'échelle supérieure.

Cette initiative intervient quelques jours après que Waymo a annoncé qu'il commencerait à proposer des trajets en robotaxi qui empruntent les autoroutes de San Francisco, Los Angeles et Phoenix. Waymo opère dans les rues de San Francisco depuis des années et propose désormais un service payant dans plusieurs autres villes des États-Unis.

Tesla a lancé cette année son service de robotaxi à Austin, au Texas, avec des moniteurs de sécurité, et a lancé un service de covoiturage dans la région de la baie de San Francisco avec des chauffeurs.

Zoox, dont le véhicule spécialement conçu ressemble à un grille-pain sur roues et ne comporte aucune commande manuelle telle qu'un volant ou des pédales, a commencé en septembre à proposer au public des trajets gratuits en robotaxi dans le Strip de Las Vegas et ses environs.