Zoox élargit sa présence sur le marché américain des robotaxis en s'implantant à San Francisco et à Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , a déclaré mardi qu'elle allait étendre son service de robotaxi à San Francisco et Las Vegas, et commencer à tester ses robotsaxis construits à cet effet à Austin et Miami, marquant ainsi sa plus grande poussée à ce jour sur le marché américain du covoiturage autonome.

Waymo d'Alphabet GOOGL.O domine le marché des robotsaxis, tandis que Tesla TSLA.O dispose des ressources financières et de l'échelle de fabrication nécessaires pour étendre son service limité à Austin, au Texas, et prévoit de l'étendre rapidement à l'ensemble des États-Unis cette année.

Dans le même temps, Zoox prévoit d'étendre considérablement sa présence à San Francisco, en se concentrant sur les quartiers denses et très demandés tels que la Marina, le Chinatown et l'Embarcadero, tout en se développant à Las Vegas pour couvrir davantage d'hôtels et de destinations de divertissement le long du Strip.

L'entreprise commencera également à faire circuler ses robotsaxis sur la voie publique à Austin et à Miami, en commençant par les employés, leurs familles et leurs amis, avant d'ouvrir progressivement ses services au public dans le courant de l'année.

Zoox a déclaré avoir parcouru près de 2 millions de kilomètres de manière autonome et transporté plus de 350 000 passagers, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités visant à réduire les temps d'attente et à améliorer l'expérience de conduite dans un secteur encombré et en évolution rapide.