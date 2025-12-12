Zootopie 2" de Disney devrait atteindre le milliard de dollars au box-office

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le film "Zootopie 2" des studios d'animation Walt Disney DIS.N est en passe de dépasser le milliard de dollars au box-office mondial, a annoncé la société vendredi, alors que la suite continue de connaître un grand succès sur les marchés internationaux.

Le film, qui revisite la métropole animale animée de "Zootopia", reprend les personnages de Judy Hopps, une policière lapine interprétée par Ginnifer Goodwin, et de son partenaire renard Nick Wilde, interprété par Jason Bateman.

Le duo se lance dans une nouvelle aventure mêlant humour et thèmes sociaux, reprenant la formule qui a fait le succès de l'original.

le film "Zootopie 2" a démarré en force pendant le week-end de Thanksgiving aux États-Unis, ce qui a donné un coup de pouce à Hollywood au début de la période critique des fêtes de fin d'année.

Le succès fulgurant du film a été alimenté par un accueil extraordinaire en Chine , où "Zootopie 2" a dominé le box-office pendant son week-end d'ouverture, représentant environ 95 % de toutes les ventes de billets à l'échelle nationale.

Le premier "Zootopie" est également devenu le film d'animation étranger le plus populaire en Chine lors de sa sortie en 2016.

Cette performance offre un soulagement bienvenu aux exploitants de salles de cinéma qui espèrent des salles pleines jusqu'à Noël, qui est traditionnellement la deuxième période la plus chargée de l'année. Les recettes mondiales du box-office n'ont pas encore retrouvé les niveaux d'avant la pandémie de 2019.