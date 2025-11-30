Zootopie 2 de Disney : 556 millions de dollars au box-office mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les ventes de billets en Chine, la citation de Disney, les paragraphes 2, 4, 5-7 en arrière-plan) par Lisa Richwine

Le film d'animation

DIS.N de Walt Disney, "Zootopie 2", a enregistré des ventes de billets estimées à 556 millions de dollars au cours du week-end de Thanksgiving aux États-Unis, donnant ainsi un bon coup d'envoi à la saison cinématographique cruciale des fêtes de fin d'année à Hollywood.

Près de la moitié des recettes du film, de mercredi à dimanche, provenaient de Chine. Avec 272 millions de dollars, il s'agit du film d'animation le plus rentable d'Hollywood dans ce pays, dépassant le record établi par le premier "Zootopie" en 2016.

Toujours dans les salles, le film musical CMCSA.O d'Universal Pictures "Wicked: Pour de bon" a récolté 92,2 millions de dollars dans le monde entier lors de son deuxième week-end, portant son total à 393,3 millions de dollarsaprès 10 jours. L'engouement pour ces deux films est une bonne nouvelle pour les exploitants de salles de cinéma qui espèrent que les spectateurs se presseront dansles salles dans les semainesà venir, jusqu'à Noël, la deuxième période la plus chargée de l'année pour les sorties au cinéma. Les ventes annuellesau box-office n'ont pas encore retrouvé les niveaux d'avant la pandémie de 2019.

"Zootopie 2" a récolté 156 millions de dollars de son total mondial aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait le leader du box-office national. Le film, qui se déroule dans une ville d'animaux, raconte l'histoire d'une policière lapine, interprétée par Ginnifer Goodwin, et de son partenaire renard, interprété par Jason Bateman.

"C'est un moment de fierté pour Disney Animation et pour nous tous chez Disney, sans oublier que c'est une excellente façon de commencer les fêtes de fin d'année", a déclaré Alan Bergman, coprésident de Disney Entertainment, dans un communiqué.

"Wicked: For Good", champion du box-office national le week-end dernier, est passé à la deuxième place cette semaine avec 93 millions de dollars. Le film met en vedette Ariana Grande et Cynthia Erivo dans un préquel du film classique "Le magicien d'Oz."