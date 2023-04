Zoom sur les performances surprenantes des entreprises européennes

ODDO BHF

Malgré les contraintes économiques telles que la forte inflation des coûts de l'énergie et la contraction économique, les entreprises européennes ont surpris positivement les analystes en affichant des performances solides, avec des résultats supérieurs aux attentes et une progression plus importante de leurs chiffres d'affaires que prévu, soulignant ainsi la solidité de leurs fondamentaux.

Dans un environnement de forte inflation des coûts de l'énergie et alors que les indicateurs macroéconomiques avancés comme les PMI sont en zone de contraction, les sociétés européennes ont majoritairement affiché des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Ces surprises résultent tout d'abord de la faculté sous-estimée des entreprises européennes à répercuter les hausses de coûts. Rappelons que ces derniers ont bondi du fait des contraintes sur les chaines d'approvisionnement dès 2021, puis de la forte hausse des coûts de l'énergie en 2022. Elles sont ainsi parvenues à afficher une progression plus importante qu'attendu de leurs chiffres d'affaires à +15 % au 4ème trimestre, alors même que les volumes étaient en baisse. Heidelberg Materials, le cimentier allemand touché de plein fouet par la hausse des coûts de l'énergie, a vu son chiffre d'affaires croître de 11 % au dernier trimestre en dépit de volumes en retrait de près de 10 %, soit une hausse des prix de près de 20 %.

Ce faisant, le groupe a compensé les hausses de coûts et publié un excédent brut d'exploitation en hausse de 3 %, supérieur aux attentes des analystes. Malgré des coûts plus élevés et des marges en recul, les résultats des entreprises européennes ont donc progressé en valeur absolue grâce à cette progression des chiffres d'affaires. Il en résulte des cash-flows plus importants qu'attendu. Ces performances soulignent la solidité des fondamentaux de nombreuses entreprises européennes.

Au-delà de la mécanique inflationniste de court terme, une lecture plus fine de ces publications s'impose afin de constater qu'elles révèlent des changements plus profonds. Si l'on écarte les sociétés liées à l'énergie, les principales surprises à la hausse ont eu lieu dans les secteurs des financières et des industrielles. Au-delà des soubresauts de court terme qui ont touché le secteur bancaire en raison des difficultés propres à certains acteurs, les publications des banques ont révélé les bénéfices de l'environnement actuel de remontée des taux d'intérêt.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :