Zoom sur les performances des marchés actions en 2023

Malgré les risques de récession qui ont pesé tout au long de l'année sur le sentiment, les marchés actions terminent cette année 2023 sur une note très largement positive. Cette bonne performance masque toutefois des divergences très marquées.

Une forte concentration de la performance sur un petit nombre de valeurs

Ainsi aux Etats-Unis, la hausse du S&P 500 de 24,29 %** a été tirée par une poignée de valeurs, les fameux « Magnificent Seven*** » qui expliquent à eux seuls près des deux tiers de la performance depuis le début de l'année. En Europe même si le phénomène est moins marqué, Novo Nordisk, SAP et ASML expliquent tout de même à eux trois plus d'un quart de la progression de l'indice Stoxx Europe large 200 cette année. Ainsi, malgré une forte concentration de la performance sur un petit nombre de valeurs, les styles de gestion Growth et Value affichent des performances assez proches en Europe avec des progressions proches de 15 %**** pour les indices MSCI Europe Value et Growth. Cette année confirme le changement de paradigme qui s'est opéré avec la sortie d'une ère caractérisée par de faibles investissements, une inflation nulle et des taux d'intérêt négatifs qui ont fortement pesé sur la performance du style de gestion Value durant les années passées

Les banques ont constitué un important contributeur de performance

Dans nos portefeuilles, les banques ont constitué un important contributeur de performance en 2023, avec notamment les surperformances d'Unicredit, de Banco Santander et d'Intesa Sanpaolo. Malgré les turbulences du mois de mars provoquées par la chute de plusieurs banques régionales aux Etats-Unis et par le sauvetage précipité du Crédit Suisse par UBS, le secteur a bénéficié de la hausse des taux d'intérêt qui a permis une progression importante de la marge d'intérêt et des résultats.

Ce phénomène a particulièrement profité aux banques de détail du sud de l'Europe, dont les portefeuilles de crédit majoritairement à taux variables ont bénéficié mécaniquement de la hausse des taux d'intérêt. Ces banques ont dans le même temps continué d'afficher un coût du risque proche de zéro qui leur permet de publier des résultats exceptionnellement élevés cette année, mais sans doute pas soutenables ce qui nous a conduit à vendre notre position sur Unicredit le plus fort contributeur de performance de nos portefeuilles cette année. Pour les autres banques de détail prêtant davantage à taux fixe, la diffusion de la hausse des taux dans leur compte de résultat est beaucoup plus graduelle mais devrait permettre une poursuite de la croissance bénéficiaire sur les prochains exercices.

