Zoom sur les opportunités d’investissement dans les valeurs décotées

Les valeurs financières, et plus particulièrement les valeurs bancaires qui présentent actuellement des décotes de valorisation historiques malgré l'amélioration structurelle de leur rentabilité, sont assez largement représentées dans nos portefeuilles. C'est également le cas de nombreuses valeurs cycliques dont les valorisations actuelles intègrent un scénario de récession. L'allocation de nos portefeuilles ne se résume pourtant pas uniquement à une exposition aux valeurs bancaires et aux valeurs cycliques décotées. On trouve également des opportunités d'investissements dans de nombreux autres secteurs. Près de 40% du portefeuille ODDO BHF Métropole Sélection est ainsi aujourd'hui investi sur des valeurs dont le potentiel de revalorisation ne dépend pas directement du cycle économique.

De nombreuses sociétés dans différents secteurs font face à des changements structurels qui leur imposent de s'adapter et de se transformer. Ces périodes peuvent être source d'incertitudes à court terme qui conduisent à l'apparition de décotes de valorisation. Face à ces changements, notre processus de gestion s'attache à comprendre les implications de cette transformation sur le profil de rentabilité et de risque de l'entreprise.

C'est cette approche qui nous a poussés à intégrer au cours des dernières années des valeurs telles que Pearson ou Publicis dans les médias qui ont dû adapter leur modèle à la digitalisation de leur activité. Stora Enso en est également un exemple. La société qui historiquement était un fabricant de pâte à papier et de papier graphique a il y a déjà de nombreuses années entamé sa mue afin de faire face au déclin structurel du marché du papier graphique. Elle a cédé certains actifs et en a converti d'autres de façon à adresser avec des produits à plus forte valeur ajoutée le marché de l'emballage qui bénéficie de tendances plus favorables.

Désormais positionné sur un marché bénéficiant d'une demande porteuse et moins volatile, Stora Enso bénéficie de marges plus élevées et plus prévisibles que par le passé qui devraient conduire à une revalorisation d'un titre qui ne prend actuellement pas en compte l'amélioration structurelle des fondamentaux de l'entreprise.

