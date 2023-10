Zoom sur les bons résultats 2023 d'ODDO BHF METROPOLE Sélection

ODDO BHF AM

Les bénéfices par actions du portefeuille ODDO BHF METROPOLE Sélection ont progressé de 6 % au 1er semestre 2023 contre un recul en moyenne de 9 %* pour les sociétés européennes, ce qui atteste de la qualité des sociétés détenues. Ces chiffres masquent toutefois de grandes disparités.

Sans surprise, le secteur de l'énergie avec les positions en Total Energies et BP figure parmi les plus fortes chutes, avec une base de comparaison très défavorable puisque le premier semestre 2022 avait vu une envolée spectaculaire des prix du pétrole et du gaz au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine.

Covestro dans la chimie, Arcelor Mittal et Aperam dans la production d'acier ou encore Stora Enso dans la production de pâte à papier et d'emballages en carton affichent également des résultats en baisse. Ces sociétés ont eu à faire face à un fort effet de réduction des inventaires de la part de leurs clients qui avaient constitué des stocks de précaution au cours de la reprise post-covid dans un contexte de perturbation des chaines d'approvisionnement. Ce phénomène transitoire par définition devrait s'estomper prochainement.

En dehors de ces situations spécifiques, les publications ont globalement été solides. Le secteur financier se distingue particulièrement avec de fortes progressions. Cette excellente performance s'explique largement par la progression spectaculaire de la rentabilité du secteur bancaire qui profite pleinement de la hausse des taux d'intérêt. Cela est particulièrement vrai pour les banques de détail du sud de l'Europe qui grâce à une large proportion de leurs portefeuilles exposés à des prêts à taux variables, ont vu une progression spectaculaire de leur marge d'intérêt. Unicredit a par exemple affiché une progression de 41 % de ses revenus d'intérêt au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2022. Grâce à une bonne maitrise de ses coûts et au maintien d'un coût du risque faible, la banque affiche un résultat opérationnel en progression de près de 50 %.

Toutes les planètes sont ainsi alignées en 2023 pour que la banque réalise un pic de rentabilité. Alors que la rémunération des dépôts est restée très faible malgré la remontée des taux, il est toutefois probable qu'elle sera orientée à la hausse au cours des prochains trimestres tout comme le coût du risque dont le maintien au niveau actuel semble peu soutenable au travers du cycle économique. La banque qui après une hausse de plus de 100 % depuis un an a désormais atteint notre objectif de valorisation a donc été sortie du portefeuille au cours de l'été.

Ce constat n'est cependant pas uniforme parmi toutes les banques de détails européennes. Pour de nombreuses banques, dont les banques françaises, la diffusion de la hausse des taux d'intérêt sera plus lente, ce qui permettra une amélioration plus progressive et plus durable de la rentabilité. Même s'il convient sans doute d'être plus sélectif, de nombreuses opportunités demeurent dans le secteur avec des décotes de valorisation encore importantes et une dynamique de résultats positive.

(...)

