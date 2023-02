Zoom sur la capacité mondiale d’énergies renouvelables

Fund Insight ODDO BHF Green Planet - Janvier 2023

L'Agence Internationale de l'Energie a publié début décembre 2022 son traditionnel bilan et perspectives du marché mondial des énergies renouvelables*. Dans un contexte de transition énergétique déjà bien engagée depuis plusieurs années, la nouvelle donne géopolitique (guerre en Ukraine en particulier) a remis l'indépendance et la sécurité énergétique au cœur des préoccupations, agissant comme un accélérateur pour le développement de nouvelles capacités. L'AIE anticipe désormais un doublement des capacités dans les cinq prochaines années, soit une révision en hausse de 30% par rapport à sa précédente prévision de décembre 2021.

Les énergies renouvelables deviendront la principale source de production d'électricité en 2027

L'année 2022 restera comme un moment clé pour le développement des énergies renouvelables avec un alignement favorable historique des déterminants de la transition énergétique : l'urgence à agir face au réchauffement climatique ; une compétitivité coûts désormais favorable par rapport aux énergies de sources fossiles ; et l'indépendance et la sécurité énergétique au cœur des politiques de soutien public.

Partant de là, l'AIE estime que la capacité mondiale de production d'énergies renouvelables devrait augmenter de 2 400 GW entre 2022 et 2027, soit l'équivalent de la capacité installée de la Chine. C'est une hausse de 30% par rapport à son estimation précédente, tirée en premier lieu par une mise en œuvre accélérée des plans d'investissements et régulations annoncées en 2021 et 2022 en Chine (14ème Plan quinquennal), en Europe (Fit for 55 et RePowerEU), aux Etats-Unis (Inflation Reduction Act) et en Inde. Ainsi, la capacité solaire photovoltaïque mondiale devrait presque tripler au cours de la période 2022-2027, avec une croissance d'environ 1 500 GW, dépassant ainsi le charbon. La capacité éolienne mondiale devrait doubler au cours de la période, les projets offshore représentant un cinquième de la croissance. Plus de 570 GW de nouvelles capacités éoliennes terrestres devraient devenir opérationnelles en 2022-2027.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.