Zoom sur l’impact des médicaments coupe-faim sur le secteur de l’alimentation et des boissons non-alcoolisées

Les médicaments amaigrissants proposés par des laboratoires pharmaceutiques, tels que Novo Nordisk et Eli Lilly, continuent de faire parler d'eux en bourse. Le fabricant danois Novo Nordisk, qui peine à assurer ses livraisons, est devenu l'entreprise la plus précieuse d'Europe grâce au Wegovy, un médicament développé à l'origine pour lutter contre le diabète.

Comme ce médicament très coûteux, particulièrement populaire aux États-Unis, est destiné à lutter contre l'obésité en réduisant l'appétit et qu'il est censé modifier durablement les habitudes alimentaires, la nouvelle tendance en matière de santé occupe également les fabricants de produits alimentaires et de boissons calorifiques. En effet, si les nouveaux médicaments entraînent une baisse de la consommation de sucreries et de sodas, cela aura à terme un impact sur leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices.

Novo Nordisk est l'une de nos entreprises préférées depuis un certain temps. En même temps, nous reconnaissons également un grand potentiel dans les grands fabricants de produits alimentaires, tels que Nestlé, et de boissons non alcoolisées, tels que Coca-Cola. Y a-t-il là une contradiction ? Après tout, des entreprises comme Novo Nordisk bénéficient de la lutte contre l'obésité, qui est alimentée par une consommation excessive de snacks et de boissons sucrées.

Mais malgré toutes les inquiétudes concernant l'impact des coupe-faim sur les fabricants de biens de consommation, les chiffres trimestriels de Coca-Cola, par exemple, ont témoigné d'une bonne résistance. En ce qui concerne les ventes de boissons, Coca-Cola a non seulement impressionné par ses chiffres de vente élevés, mais a également été en mesure d'imposer des prix plus élevés. Alors que les cours des actions de Coca-Cola, Nestlé et Pepsi ont été sous pression pendant plusieurs semaines en raison des nouveaux médicaments amaigrissants, Coca-Cola a même revu à la hausse ses perspectives pour l'année. Le PDG de Coca-Cola ne s'attend donc pas à ce que les médicaments amaigrissants aient un impact majeur, même si des distributeurs tels que Walmart ont exprimé des inquiétudes à ce sujet.

