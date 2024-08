Zoom sur ce que signifie « investir dans des entreprises de haute qualité »

ODDO BHF

Que signifie investir dans des entreprises de haute qualité ? Pour nous, la haute qualité se caractérise par des bénéfices historiques stables. Les entreprises de haute qualité ne doivent pas être rentables uniquement lorsque l'économie se porte bien. Plus les bénéfices d'une entreprise dépendent du cycle économique, plus ses bénéfices, et donc le cours de son action, seront volatils. En tant que gestionnaires de portefeuille, nous recherchons les bénéfices les plus stables possibles, qui nous permettent de conserver des actions dans notre portefeuille pendant longtemps.

Mais comment reconnaître les entreprises dont les bénéfices sont stables à long terme ? Pour nous, un critère décisif est que l'entreprise bénéficie de tendances structurelles de croissance. Une population vieillissante qui a besoin de plus de médicaments ou des technologies utiles dont les entreprises ne peuvent se passer pour des raisons de compétitivité sont des exemples de mégatendances à long terme qui peuvent durer des décennies. Les actions qui bénéficient de ces tendances offrent une protection contre les fluctuations économiques et des bénéfices plus stables sur de nombreuses années. Cela facilite le calcul de la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

(...)

Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :